Развод хоккеиста. Жена Никиты Зайцева написала заявление из-за видео с любовником

Не утихает история с хоккеистом Никитой Зайцевым и его бывшей женой Маргаритой Готовцевой. Она написала заявление в СК на своего тестя и журналистку Катю Гордон — за слитые в Сеть кадры частной жизни. Подробности — в материале «360».

Никита Зайцев — защитник канадского клуба «Оттава Сенаторз». Его супруга (бракоразводный процесс еще не завершен) — дочь бывшего владельца «Спорт-Экспресса» Ивана Рубина, покончившего с собой в октябре прошлого года. У пары две дочери, одной три с половиной года, другой — два.

О расставании пары стало известно этим летом. В конце ноября Маргарита рассказала, что спортсмен похитил дочек, а спустя некоторое время выложила в Instagram видео похищения. На кадрах двое мужчин — как оказалось впоследствии, Зайцев и его отец — бегут, схватив малышек на руки. Одна из девочек плачет. Готовцева кричит мужу: «Не трогай детей!» Мужчины не останавливаются.

«Вот уже 12 дней я не знаю где мои девочки, не знаю, с кем они! Ведь их папа находится не в России», — написала мать девочек.

Агент Зайцева Дэн Мильштейн в ответ заявил, что «дети Никиты в безопасности и вместе с родителями находятся в их доме в Москве», а их мать знает о местонахождении и о том, что дочери в безопасности.

Видео того, как детей отбирают у матери и няни, репостнула Лолита Милявская. Певица призвала вступиться за женщину.

Неужели профессиональные и большие гонорары в НХЛ помогут отобрать детей, по традиции назвав их мать «наркоманкой»?! Лолита Милявская певица

Телеведущая Ксения Собчак также встала на сторону матери. «Я не хочу обобщений, но почему мы эти истории все время слышим о спортсменах?» — написала она в своем Telagram-канале.

В защиту Маргариты высказались и другие известные люди, среди которых жена хоккеиста «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского Ольга и певица Анна Седокова.

В интервью Mash Готовцева заявила, что не общалась с мужем с мая. А после того как стала требовать через суд алименты («это не мое желание, это 30% из зарплаты любого мужчины на двоих детей — по закону»), супруг в ответ предъявил претензии на треть ее собственных доходов.

Жена хоккеиста добавила, что дает детям уроки английского, так что «в принципе, денег хватает».

Она утверждала, что родители Зайцева, когда приезжали к ним в гости в Канаду, выпивали, брали с собой старшую дочь и вместе с ней смотрели на полной громкости «Дом-2».

В свою очередь, отец хоккеиста Игорь Зайцев рассказал Sport24 свою версию. По его словам, дети большую часть времени проводили у бабушки с дедушкой, супруга сына ими практически не занималась.

С дочками она фактически не жила. Когда у Никиты шел сезон, одна внучка практически все время жила с нами, а к другой внучке мы всегда летали. Еще мы наняли в Торонто няню через знакомых, потому что Маргарита не занималась детьми. Игорь Зайцев отец хоккеиста

Никита Зайцев добивается, чтобы дети проживали с ним, обязуясь их «полностью финансово обеспечить», уточнил его отец.

Сноху он обвинил в том, что та привела в дом «любовника с наркотиками». В этот момент в доме находились ее дочери.

«Поэтому теперь мы крайне опасаемся оставлять ее с детьми», — сказал Зайцев-старший, пообещав предоставить доказательства.

Первой их опубликовала в Instagram журналистка Екатерина Гордон. Она разместила видео со скрытых камер, установленных в доме хоккеиста.

Выкладываю самое мягкое видео, чтобы не разводить тут грязь и не публиковать голого мужика, забивающего косяк, и охающую громко голую Маргариту. Екатерина Гордон журналистка

Помимо видео она рассказала о наличии аудиозаписей, на которых «Маргарита радуется отъезду мужа и желанию скорее отдохнуть в компании других мужчин».

«Под «отдохнуть» смело вставляем другое слово», — добавила журналистка.

Начинается нарезка с кадров, на которых женщина громко кричит на дочь и выдергивает ее из стульчика для кормления.

После этого жена хоккеиста написала заявление в СК на Катю Гордон и своего тестя. Девушка требует возбудить дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Адвокат Маргариты попыталась смягчить увиденное. По ее словам, «видео из спальни Марго с парнем» «появилось, уже когда был подан иск о разводе, и семья давно распалась». Говоря о сцене раздражения матери на истерику ребенка, защитница поинтересовалась: «А вы идеальны?».