Кепки для Буша и личные руины для богачей. Как президентов развлекают в отпуске

Мировые лидеры постоянно работают — у них напряженный график и много важных встреч. Но и развлекаться они умеют — и при этом не скромничают. В отпуске президентов стараются всячески развлекать, чтобы поездка им точно запомнилась и понравилась. Такой работой занимается основательница туристической компании Sienna Charles Жаклин Сиенна Индия.

Поездка Буша

С 2012 года агентство Индии распланировало более 100 поездок как минимум 15 президентов и премьер-министров. Одним из клиентов компании стал бывший президент США Джордж Буш. В 2015 году политик посещал Эфиопию, где для него подготовили приятный сюрприз. Во время поездки он заезжал в древний христианский город Лалибэла, где его встретили дети в кепках одной из любимых спортивных команд техасцев.

«Я стараюсь придумать крутые способы впечатлить [путешественников], поэтому я купила около 100 кепок Texas Rangers. А когда Буш приехал в деревню, все дети были в них», — рассказала Индия CNN Travel.

Она добавила, что мировые лидеры во время путешествий ожидают эксклюзивности и индивидуального подхода. Свою работу девушка сравнила с театром, где сотрудники агентства воплощают в жизнь видение политиков того или иного места.

Апартаменты с нуля

Отели в Эфиопии не оправдали ожиданий Жаклин, поэтому для размещения бывшего президента пришлось построить роскошный лагерь. Красивые апартаменты возводили с нуля, покупая новую мебель и постельное белье. Основательница турфирмы подчеркнула, что в работе ей помогало умение политика делегировать полномочия.

«Это люди, которые управляют странами, поэтому они понимают силу найма экспертов и могут уступить контроль людям, которые хорошо разбираются в том, что они делают», — пояснила туроператор.

По ее словам, однажды она помогла мировому лидеру отпраздновать день рождения его жены, украсив весь пол частной виллы экзотическими розами, привезенными из Эквадора.

Еще девушке приходится удовлетворять специфические запросы на еду и напитки во время поездок. Она отметила, что Буш, например, любит удобные продукты, такие как бутерброды с арахисовым маслом и макароны. Индия позаботилась о том, чтобы любимые блюда экс-президента были доступны даже в самых отдаленных частях Эфиопии.

Гробницы Египта

Впервые отдых для мирового лидера Индия организовывала в Египте. Клиент, чье имя она не стала называть из-за подписанного соглашения, уже приехал в эту страну и интересовался египтологией. Владелица компании продумала 12-днейвное путешествие, которое привело президента из Каира в круиз по Нилу на частной яхте с несколькими остановками в исторических местах.

Финальной точкой стал древний город Луксор, который называют величайшим в мире музеем под открытым небом. В этом городе находятся одни из самых старых гробниц и храмов страны.

Источник фото: wikipedia.org

«Мы закрыли памятники для мирового лидера, так как он хотел поглубже разобраться в своей личной страсти», — поделилась Индия.

После завершения путешествия девушка получила положительные рекомендации, которые позволили ей продолжить работать с высокопоставленными людьми.