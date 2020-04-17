Развлекаемся и не ноем! Знаменитости показали свой карантин с бандитами, рукоделием и челленджами

Некоторые пользователи Сети обвинили знаменитостей в том, что они жалуются на самоизоляцию в своих огромных шикарных домах. Но звезды не обращают внимания на хейтеров и стараются делать то, что умеют лучше всего — всячески развлекают напуганную общественность, снимают напряжение и даже раздают полезные советы.

Как, например, это сделал Бобби Бандито. «Но мы его не знаем», — удивитесь вы. И правильно, потому что это Мэтью Макконахи. Во время карантина он перевоплотился в совершенно новый образ прожженного кавбоя, что показать вам самый простой способ соорудить себе маску.

«Меня зовут Бобби Бандито, но можете называть просто Бобби Би», — говорит ковбой, рассказывая, что разыскивает злодея Коронавирус (можно просто Корона Ви) для того, что бы его убить.

Далее в видео актер показывает рецепт маски из обычного платка, фильтра для кофе и пары резинок. «И помните: оставайтесь дома! Но если вам очень нужно выйти — надевайте эту бандану», — сказал он.

Новые полезные навыки развивает Генри Кавилл, сыгравший Супермена и Геральта — нет, он не тренируется в выносливости и поднятии тяжестей, а просто... раскрашивает крохотные фигурки из «Warmhammer 40 000». Если вы все-таки не смогли сфокусировать взгляд на фото — это шлем.

«Если вы раньше отрицали, что я гик, то теперь вам никуда от этого не деться», — написал актер в своем Instagram.

Другой супергерой Том Холланд сразу после того, как ушел в режим самоизоляции, запустил челлендж. Всего-то надо стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку. Актер спустя минуту интенсивных натуг оделся и передал эстафету актерам-друзьям Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.

Джейк Джилленхол принял вызов и блестяще справился с задачей.

Но не Райан Рейнольдс. Он сначала вечность молчал в камеру, а потом просто сказал «нет».

Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо остается более серьезным и, как всегда, организовал нечто более масштабное. Он предложил своим фанатам сняться в следующем фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon) вместе с ним и Робертом Де Ниро.

Эта возможность предоставляется в рамках инициативы All In Challenge, на котором звезды проводят аукционы для сбора денег, которые пойдут в помощь пожилым людям, детям и медикам.