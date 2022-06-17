Украинские сказки: чужая разведка напрасно тянется к Крымскому мосту

Украинская разведка утверждает, что нашла данные по Крымскому мосту, которые лежат в открытом доступе. Для них мост играет не стратегическую, а политическую роль. Но российская система ПВО не даст Украине ударить по мосту ракетами, а наземная охрана защитит от диверсий. Своим мнением с «360» поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Далее — прямая речь.

Украинская разведка может много чего заявлять. Она из всех разведок больше всего делает заявления. Они всегда что-то находят, всегда что-то имеют что сказать. Может быть, они нашли какие-то проектные изыскания, потому что что-то было в открытом доступе. Наверное, какие-то проектные бюро документацию не слишком тщательно хранили. Исключать ничего нельзя.

Но на самом деле такая информация нужна им, чтобы устраивать взрывы, подрывы, диверсии. Зачастую, как правило, такие документы нужны не для того, чтобы ракетой попасть по объектам. Это нужно, чтобы диверсанты куда-то пробрались, заложили взрывное устройство и дистанционно привели его в исполнение.

Нужно учитывать, что все мосты изначально рассчитываются так, чтобы их можно было подорвать. В самой конструкции заложено, чтобы его можно было обрушить в случае необходимости. В железнодорожных мостах есть углубления, куда можно закладывать взрывчатку. Это сделано в том числе на случай войны

Такие места рассчитываются так, чтобы наиболее эффективно произошел взрыв, а ракета при всей ее высокой точности не обеспечит такой результат. Даже если американцы дадут им HIMARS, то в любом случае разрушить мост невозможно.

Политическая роль моста

Скорее всего, это просто голословное заявление украинской разведки. И к этому надо относиться как к пропаганде. Никакие украинские диверсанты в Крым не проберутся, и мост надежно охраняется — там специально создано подразделение охраны, которая круглосуточно охраняет этот мост. Никто к этому мосту подойти не может ни через форватер, ни по сухопутной части.

Источник фото: РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Нужно понимать, что мост охраняется не только Росгвардией, там стоит еще система ПВО, которая также охраняет объект. Чтобы до него долетела ракета, ей нужно пройти много контуров противовоздушной обороны. Шанс, что она долетит, достаточно минимален. Поэтому это, скорее всего, какие-то украинские сказки.

Крымский мост по большому счету не несет стратегической роли для Украины. Он для них несет политическую роль. Для них это символ связи Крыма с Россией, и его поражение — это в первую очередь акция информационной победы. Они скажут: „Вот, смотрите, мы разбили мост, который строил лично Путин“

Но даже если они в него и попадут, то восстановить будет просто. Весь мост не упадет, они только повредят какой-то пролет. За месяц его рабочие восстановят, но у себя они представят как великую победу Украины.

Ответ на угрозы

Изначально мы выбрали тактику не бить по штабам. На мой взгляд, это ошибочно. Необходимо уничтожить политического противника. Все так называемые центры принятия решения, откуда исходят угрозы, должны быть уничтожены.

Мы пока занимаемся тем, что перемалываем ВСУ на линии фронта. При этом центры принятия решений — они как действовали, так и действуют. Мне кажется, что это немного нелогично с точки зрения целей любой кампании. Поэтому я думаю, что надо пересмотреть подход.

Угрожающие нам центры принятия решений должны осознавать, что они являются мишенью для ракет «Калибр», «Искандеров» и другого оружия. Власти Украины должны понимать, что если они залезут в бункер, то по ним прилетит «Кинжал», который достигнет любой глубины. Мы знаем, что «Кинжалы» отлично поражают, и не надо делать вид, что мы их не можем достать.