3 октября тысячи людей вышли протестовать на улицы Багдада, проигнорировав введенный властями комендантский час. Уже третий день в нескольких городах преимущественно шиитского Ирака продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, в основном это представители безработной молодежи и учащиеся университетов.

«Премьер-министр должен прийти на площадь Тахрир, поговорить с протестующими и дать им позитивные обещания. Политическая система провалилась — исламская и демократическая система провалилась, мы хотим гражданскую систему», — цитирует участника протеста Ruptly.

«Пули нас не пугают. Они не пугают иракцев. Все это обрушится на их головы (представителей властей страны — прим. ред.)», — сказал один из протестующих в Багдаде изданию Al Arabiya.

На данный момент жертвами протестов стали уже более 30 человек, около 1,2 тысячи ранены.

Можно ли сказать, что эти события станут некой «арабской весной» для Ирака? Ситуация здесь не может стабилизироваться последние три десятилетия, однако сегодняшние события в стране перекликаются с похожими в 2011 году в других арабских странах.

Их объединяют несколько общих черт.

Шумиха в СМИ и соцсетях

Роль СМИ и социальных сетей. Когда мы говорим об анатомии «арабской весны», невозможно не упомянуть то колоссальное влияние, которое СМИ оказали на протестное движение по всему арабскому миру. Призывы к революции, посты о несправедливости, об ущемлении гражданских прав — все это сделало грань между реальным гражданским протестом и заданной заинтересованными странами моделью очень тонкой.

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Крайне важно то, что во всех странах, по которым прошлась «весна», протесты бывали и раньше, но не получали «должного» освещения. Но со временем прогрессивной молодежи удалось использовать интернет в качестве мощного инструмента мобилизации.

Митинги, в основном, были организованы в социальных сетях. Новости распространяются мгновенно, создают ажиотаж — молодежь жаждет действовать. Яркий пример — феномен Халеда Саида — жертвы полицейского произвола в Египте, ярко срезонировавшего в Сети перед событиями 2011 года. Однако Саид был далеко не первой жертвой такого произвола. Одно дело протесты сами по себе, совсем другое — появление управляемого информационного потока. Каналы «Аль-Джазира», CNN и другие освещают события по одному сценарию — мирный протест, стрельба со стороны полиции, революция.

Именно по этой причине, как когда-то Тунис и Египет, Ирак заблокировал доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram и к ряду других мессенджеров, по которым протестующие могли обмениваться информацией о своих планах.

Так сейчас выглядит статистика по блокировке ресурсов в Ираке. Власти отключили интернет на 75% территории страны. Об это сообщил NetBlocks, негосударственная служба, регистрирующая блокировку интернета по всему миру.

Горячие головы

Главная роль отдается молодому поколению — основному «пользователю» интернета. Состав демонстрантов пополняется из безработной молодежи и студенчества. При перманентно неблагоприятной экономической обстановке в таких странах, как Ирак, потобные демонстрации всегда вызывают вопрос — почему именно сейчас? Для них не было какого-то конкретного повода, а требования протестующих размыты и универсальны — борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и прочее.

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«Нам нужны рабочие места и более качественные государственные услуги. Мы требовали их годами, а правительство никогда не реагировало», — заявляют протестующие.

Ирак долгие годы находился в состоянии страшной войны, но сегодня в информационном поле превалируют сообщения о восстановлении разрушенной инфраструктуры, открытии КПП с соседними странами, готовности правительства расширять свое экономическое сотрудничество, разрабатывать нефтяные проекты, в том числе с Россией.

25 сентября президент Ирака Бархам Салех на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению страны, улучшении условий для иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест и госуслуг.

Мы стремимся превратить нашу страну из арены насилия в экономический узел региона Бархам Салех президент Ирака.

На этом фоне неутихающие протесты выглядят по меньшей мере странно.

Кому это может быть выгодно? Ответить на этот вопрос пока сложно. Все, что касается Ближнего Востока сплетено в такой тугой и толстый узел, который порой невозможно распутать. Тут и все возрастающее влияние Ирана в Ираке и Сирии, и яростное противодействие этому со стороны Израиля и Саудовской Аравии, и близость американского присутствия в Персидском заливе.

Пока можно предположить, что выгодно это тому, кому выгодны были и события 2011 года, и общая дестабилизация в регионе последние восемь лет.

Автор: Александра Каширина