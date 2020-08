В этом году английская писательница Стефани Скотт выпустила книгу «Что осталось от меня — твое» (What’s Left of Me Is Yours). Это исследование посвящено одной из самых противоречивых и загадочных японских профессий — Wakaresaseya, что можно перевести как «те, кто разрушает отношения».

Как написал ТJ, суть этой профессии заключается в том, чтобы скомпрометировать «надоевшую» вторую половинку. Как оказалась, если вы захотите расстаться мужем или женой, но не можете сделать это прямо, то на помощь придут агентства Wakaresaseya. Клиент для этого платит деньги агентству, а то, в свою очередь, ищет за него повод расстаться. Как правило, это происходит с помощью «сотрудников» Wakaresaseya, которые завязывают отношения с неугодными любовниками, чтобы сделать компромат. На первый взгляд это выглядит полным бредом. Однако секрет кроется в особенностях японской культуры. В стране настолько почитают вежливость и традиционный институт семьи, что куда «логичнее» кажется использовать услуги Wakaresaseya, чем прямо сказать о желании разойтись. Специалисты утверждают, что такие агентства набрали популярность в 1980-х годах. Разрешить пару стоит от 12 тысяч долларов, а семью — до 15 тысяч долларов. Сейчас по всей Японии таких агентств насчитывается около 270, однако услуги подобного рода могут предоставлять и частные детективные агенства. Из тысяч историй особенно выделяется одна, которой и посвящена книга. В 2011 году Такеши Кувабара, житель Токио и агент Wakaresaseya, убил свою любовницу Рие Исохату во время ссоры. Мужчину нанял муж Исохаты, чтобы найти повод к разводу. Так Такеши познакомился с ней, соблазнил ее и собрал компромат. Однако все пошло не по плану. Такеши влюбился в свою рабочую цель, и когда решил рассказать правду Исохате, она разозлилась и порвала с ним. Такеши не выдержал этого и задушил ее. Этот случай потряс японское общество и стало ударом для индустрии Wakaresaseya. Однако такие услуги до сих пор популярны. Это достаточно прибыльно, а сотрудники Wakaresaseya получают огромные деньги за работу, которая предполагает частую смену образов и тщательное изучение «объекта». Некоторые из сотрудников агентств утверждают, что хотели бы, чтобы их профессия не существовала. Ведь проблема этого бизнеса заключается еще и в том, что услуги Wakaresaseya могут использовать третьи лица, которые просто в своих целях могут за деньги разрушить чужие отношения.