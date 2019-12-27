Разрозненный союз: чего нам не показали в фильме о декабристах

Кровожадные агенты Хаоса, авантюристы или лучшие представители русского дворянства? Колумнист «360» размышляет о новом образе декабристов, показанном в фильме «Союз спасения», и его близости к исторической правде.

26 декабря (по новому стилю) 1825 года в России произошла попытка переворота. Выступление солдат и офицеров на Сенатской площади в Санкт-Петербурге во время присяги новому императору Николаю было подавлено в тот же день, но оказало огромное влияние на дальнейшую историю России.

За два века после их разгрома сложилась целая традиция, можно даже сказать культ декабристов — им посвящали стихи Александр Пушкин и Николай Некрасов, они становились героями романа Александра Дюма, а на 150-летний юбилей провального мятежа были увековечены в легендарной советской киноленте «Звезда пленительного счастья».

Всю эту традицию одним росчерком пера (а может, и картечи) решил перечеркнуть новогодний блокбастер «Союз спасения», ставший первым российским фильмом о восстании декабристов. С одной стороны, это развлекательное кино, с другой — серьезная заявка на пересмотр двухсотлетнего «декабристского мифа». Но справедлива ли новая трактовка?

Бунт балбесов

В новом фильме показаны все заметные фигуры «дворянской оппозиции», стремившейся захватить власть и провести в Российской империи ряд радикальных реформ. Перед зрителем пройдет целый калейдоскоп лиц от князя Сергея Трубецкого до Павла Пестеля.

Все герои одеты в красивые мундиры и выглядят так, словно только что сошли с одного из парадных портретов в Третьяковской галерее. Но крайне сложно понять, что их мотивировало и заставило принести в жертву свои успешные карьеры и даже жизни ради одного краткого мига.

Виноват ли в этом режиссер, сценаристы или актеры? Все не так просто: по качеству фильм сравним с «Адмиралом» и «Викингом» — успешными примерами большого российского кино, рассказывающего о событиях прошлого. В этом коктейле в равной степени смешаны историзм, по-голливудски эпичный размах батальных сцен и молодежный саундтрек. Проблема в другом: невозможно впихнуть учебник истории в два часа.

Такой сложный сюжет может заблистать во всей красе в формате сериала. Либо авторам проекта над было сразу пожертвовать широкой панорамой ради того, чтобы показать восстание дворян-радикалов через призму отдельно взятой человеческой истории. Такой прием использован в «Звезде пленительного счастья», где главный упор сделан на женах декабристов, бросивших комфортную столичную жизнь и отправившихся в ссылку за своими мужьями.

В новом прочтении женских образов, за вычетом невесты Муравьева-Апостола, почти нет — и всю тяжесть повествования на своих плечах несут сами бунтовщики, выглядящие даже не опасными смутьянами и авантюристами, а балбесами, готовыми пролить кровь ради абстрактных ценностей, но горько раскаивающимися, стоит начаться настоящей «заварушке».

Кривое отражение

Такими ли были настоящие декабристы? Если брать только один эпизод 26 декабря и рассматривать его в современном контексте, то подобный взгляд выглядит оправданным. Ради чего больше тысячи человек погибли на Сенатской площади? Внятного объяснения этой катастрофе не дали даже сами мятежники, оставившие после себя множество дневников и воспоминаний.

Восстание мало того что было бессмысленным, оно втянуло в свои ряды совершенно случайных людей, ставших жертвами обстоятельств. Как много солдат, оказавшихся запертыми на Сенатской, разделяли идеалы декабристов или хотя бы знали о них? Лишь малая часть.

Это, к сожалению, объективный факт: бунтовщики не были готовы честно рассказать о целях мятежа простым солдатам и пытались использовать их вслепую, якобы отстаивая интересы Константина, старшего сына покойного императора Александра I, ранее отрекшегося от короны. Их реальной целью была полная трансформация государства.

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Считать декабристов кровожадными агентами Хаоса тоже не стоит — скоропалительность восстания легко объясняется неожиданной смертью Александра от болезни. Уход из жизни 47-летнего правителя, вызвал множество кривотолков и показался заговорщикам удобным поводом для бунта. Они искренне верили, что армия окажется неготовой встать на защиту царевича Николая и мирно перейдет на их сторону.

Чтобы понять истоки этих заблуждений и взгляды самих декабристов, надо принять как факт, что ядро вольнодумцев было крайне небольшим и в то же время неоднородным, далеким даже от подобия единства. Это были блестящие офицеры, аристократы и политики, мечтавшие о переустройстве российского абсолютизма в форму либо республики, либо конституционной монархии.

Уравнение в правах разных сословий, отмена крепостного права, формирование новых органов власти — вот лишь то немногое, о чем мечтали декабристы. На своих «тайных» встречах, о которых, впрочем, знали практически все заинтересованные лица, они бесконечно спорили о масштабе и составе реформ, необходимых для построения нового Российского государства. Помимо социальных реформ, некоторые декабристы собирались выслать из России цыган и евреев, а также уволить с госпостов всех «инородцев». Такой дикий национализм соседствовал с планами получить поддержку поляков в обмен на независимость территорий, раньше бывших частью Речи Посполитой.

Если желание написать конституцию и освободить крепостных кажется благородным, то размышления об этнических «чистках» и раздаче земель показывают, что не стоит рассматривать деятельность декабристов исключительно в радужных тонах.

Кем же они были? Черно-белая палитра тут точно не подходит. Декабристы не герои без страха и упрека, но и не балбесы. Это образованные и эрудированные люди, запутавшиеся в собственных утопичных проектах будущего. Фактически бывшие первой итерацией российской оппозиции, эти реформаторы-неудачники страдали не от глупости, а от отсутствия единого видения, что в итоге их и погубило.

Иной историк может не согласиться и с этой версией — в конечном счете любая попытка кратко изложить события прошлого всегда будет кривым отражением реальности. Одно можно сказать точно: после своего разгрома декабристы принесли своей стране немало пользы и оказали, пусть и невольно, огромное влияние на культурное и экономическое развитие Сибири. Возможно, когда-нибудь и об этом снимут большое и увлекательное кино.

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