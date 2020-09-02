Разработчик «Новичка» усомнился в отравлении Навального ядом из этой группы

Разработчика яда «Новичок» Леонида Ринка удивило, что немецкие специалисты подумали на его вещество, взяв анализы у Алексея Навального. По словам специалиста, симптомы у ядов из группы «Новичок» совершенно другие.

Леонид Ринк — один из создателей советской системы химического оружия «Новичок». В беседе с РИА «Новости» он заявил, что у Алексея Навального не было тех симптомов, которые должны быть при отравлении «Новичком».

Симптомы абсолютно не похожи. Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы Леонид Ринк.

Российские криминалисты также не обнаружили в организме и вещах Навального ядовитых веществ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Еще один разработчик «Новичка», Владимир Углев, сказал «Интерфаксу», что такие вещества, как зарин, зоман и «Новичок», можно исключить из списка соединений, которыми якобы могли отравить Навального. Причина в том, что из-за высокого давления паров при температуре более плюс 20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности эти отравляющие вещества обязательно бы задели людей рядом с пострадавшим.

Ранее Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества «Новичок», сказал, что первые признаки отравления «Новичком» — ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии. У Навального эти симптомы отсутствовали.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 августа отправили в Берлин для лечения. Впоследствии власти Германии заявили, что Навального отравили на территории России.