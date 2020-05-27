Разозлил всех. Почему YouTube заблокировал нашумевший экофильм «Планета людей»

Оскораносный документалист Майкл Мур выложил на YоuТubе свой новый фильм «Планета людей». В нем он изучил насколько экологична индустрия возобновляемых источников энергии. Фильм вызвал массу споров среди экологов, а позже его заблокировал YouTube. «360» узнал, чем всех так разозлила документалка.

Майкл Мур снял такие документальные картины как «Боулинг для Колумбины» и «Фаренгейт 9/11». За них он успел получить Оскар и Золотую пальмовую ветвь. А вот у его последней картины «Планета людей» немного иная судьба.

Документалист выложил «Планету людей» на YouTube в канун Дня Земли в прошлом месяце. В фильме поднимается вопрос так называемых «зеленых решений», а точнее обсуждается индустрия возобновляемых источников энергии. По мнению Мура, предложения экологов в вопросах спасения природы на самом деле ложны.

Наказали за 4 секунды

Фильм успел собрать более 8,3 миллионов просмотров, прежде чем YouTube заблокировал его. Официальная версия — нарушение авторских прав в одном из эпизодов фильма. Речь идет о четырехсекундном клипе, в котором показывается добыча редкоземельных металлов, использующихся в производстве ветряных турбин. Соавтор фильма Джефф Гиббс заявил Deadline, что включил отснятый материал в «добросовестное использование». Это лазейка, позволяющая репортерам новостей, продюсерам и создателям документальных фильмов использовать в небольшом количестве материалы, защищенные авторским правом.

Гиббс назвал жалобу на фильм «злоупотреблением авторскими правами» и «вопиющим актом цензуры». Кто ее подал неясно. Представитель Мура подозревает человека, управляющего экологическим фондом, который, в свою очередь, финансируется группой, связанной с экологом, которого критикуют в документальном фильме.

Сейчас создатели «Планеты людей» официально оспаривают претензию о нарушении авторских прав через YouTube и пытаются вернуть ее в общий доступ как можно скорее.

Слишком радикально

Впрочем, фильм успел наделать шуму, когда только вышел. «Планета людей» собрала много просмотров, стала громкой работой в эко-сфере и вызвала шквал критики со стороны экоактивистов. Так в чем проблема? Он оказался чрезмерно радикальным.

Гиббс и Мур в своей работе утверждают, что фокусироваться нужно не на возобновляемых источниках энергии, а на росте населения и массовом потреблении. Именно это является главной проблемой для экологии. Создатели предположили, что стоит попытаться ограничить рождаемость. Разумеется, людям это не понравилось, а их тут же обвинили в экофашизме.

Фильм атаковал и известных ведущих экологов. Досталось бывшему вице-президенту США Альберту Гору, а еще соучредителю 350.org. Биллу МакКиббену. Последнего раскритиковали за поддержку инициативы получения энергии из биомассы. Мол, сжигание органических отходов — это на самом деле не лучшая идея.

Главная претензия — сотрудничество с большими корпорациями, то есть прогибание под капитализм. Гиббс заявил Deadline, что фильм положил начало серьезному разговору о том, как части экологического движения оказались в постели с Уолл-стрит и так называемыми «зелеными капиталистами».

Среди противников фильма оказался другой экоактивист и тоже оскароносный режиссер Джош Фокс. Он начал кампанию в Twitter и опубликовал открытое письмо с требованием отозвать фильм из публичного доступа. По его словам, «Планета людей» шокирует и вводит в заблуждение.

1) Я только что получил уведомление, что дистрибьютор #PlanetoftheHumans Майкла Мура снимает фильм из-за дезинформации в нем. Спасибо @FilmsForActiоn за ответ на наше требование об опровержении и извинения от @mmflint. Смотрите ниже. И спасибо вам за…

К Фоксу присоединились и ученые, заявившие, что фильм содержит много ложной информации. Например, данные об эффективности солнечной энергии устарели. Фильм рассказывает о солнечной установке в Мичигане, в которой эффективность фотоэлектрических панелей составляет чуть менее восьми процентов. Однако, как пишет PV Magazine, такие показатели были лет десять назад.

А информацию о вреде электрокаров для окружающей среды поспешили опровергнуть «Би-би-си». Они привели в пример доклад, который указал, что углеродный след электрокаров на 70 процентов ниже того, что оставляют машине на бензине. А другое исследование предположило, что если бы в 2050 году каждый второй автомобиль был электрическим, то глобальные выбросы углекислого газа сократились до 1,5 гигатонны в год. Сейчас столько газа выбрасывается ежегодной в одной России.

Главная ирония заключается в том, что фильм сняли вовсе не правые документалисты, постоянно отрицающие изменения климата. Мур и Гиббс яро придерживаются левой стороны. Впрочем, у них нашлись и защитники. Писательская организация PEN America попытки запретить фильм резко осудила и назвала цензурой.

Удастся ли создателям фильма договориться с YouTube пока неясно. Однако стоит отметить, что причина блокировки выглядит весьма неубедительно, учитывая, что фильм идет более 1,5 часа. Кажется YouTube просто пошел на поводу общественности.