Нелегкими оказались американские денежки. Налоговая США разорит основателя банка «Тинькофф»?

Ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф», как сообщили Business FM в пресс-службе TCS Group. Тем не менее после новостей о начале разбирательства акции Тинькофф Банка на Лондонской бирже упали. На 13:28 по Москве падение достигло 11,44%. При этом один из богатейших бизнесменов России уверен, что дело закончится быстро.

Бизнес в США

Предприниматель жил в США, пока учился в Калифорнийском университете в Беркли. Там в 1999 году он прошел шестимесячную программу по маркетингу, и через несколько лет на рынке появилась пивоваренная компания «Тинькофф».

«Делать бизнес в Америке оказалось сложно. Я в этом еще раз на собственной шкуре убедился, когда продавал в США пиво Tinkov — для американского рынка я заменил ff на v: ведь фамилии с двойным „ф“ воспринимаются американцами как немецкие, а не как русские… И уже тогда я понял, что это очень сложный рынок. Америка — страна с самой большой конкуренцией. Это единственная страна, где бизнес возведен в ранг науки», — написал предприниматель в своей автобиографии под названием «Я такой, как все».

При этом представитель Тинькофф Банка рассказал РБК, что Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года: «У него было американское гражданство миллион лет назад. Он это и не скрывал. Он жил в Америке. И он даже в книжке своей писал про это. Но он уже много лет назад от него отказался», — рассказала «Открытым медиа» представитель банкира.

Но Служба внутренних доходов (IRS) упомянула Тинькова только в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, опубликованном в октябре 2017 года.

За что?

Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк в разговоре с BFM.ru предположил, почему Налоговая служба США могла начать разбирательство. «Так как конкретики нет, а речь идет все-таки о налоговом управлении, то есть, видимо, дело касается американских налогов, здесь может быть два предположения», — отметил Савуляк.

Если предприниматель не просто уехал из Штатов, а, как положено, сдал свой паспорт, то по местным законам он должен или платить определенное количество лет налоги, или заплатить единоразовый налог на перевоз активов.

«Я с одной стороны думаю, что, возможно, Тиньков это все сделал, но так называемый обходной лист подписан не был, то есть не было согласования со стороны американских налоговых органов, что у них претензий нет. Возможно, за это время накопилось достаточно много штрафов, вот они и посчитали нужным ему о себе напомнить», — добавил собеседник.

«Не разорится»

По мнению Савуляка, даже если Налоговая служба США пришлет какую-либо претензию в российский суд, ЦБ или ФНС, «авторитетом» это не будет. Но не стоит думать, что бизнесмен сможет спрятаться на родине.

Его бумаги торгуются на Лондонской бирже. И, видимо, как только такое решение появится, акции обвалятся как минимум пропорционально сумме этого решения, которое они хотят взыскать, а возможно, еще и больше. Эдуард Савуляк.

С тем, что бизнес Тинькова может пострадать, согласен и вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. «Если будут штрафы или какие-то ограничения, то, конечно, это может сказаться на всех его компаниях, особенно на тех, которые работают с западными клиентами», — отметил собеседник «360».

При этом он не считает, что до этого дойдет, так как обычно российские бизнесмены действуют в рамках законодательства той страны, где работают. Поэтому вряд ли разбирательство закончится какими-то санкциями в отношении бизнесмена и спровоцирует волну недоверия со стороны клиентов.

«Скорее всего, Тиньков без проблем даст объяснение. Не разорится. Не думаю, что будут проблемы. Это нормальная история, когда налоговая запрашивает проверку, разбирают кейс и так далее. Просто в США налоговая — это святая корова, которую не трогают, так как это деньги налогоплательщиков», — заключил Ионов.