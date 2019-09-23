Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Британский туроператор Thomas Cook сообщил о банкротстве и скорой ликвидации компании. Около 600 тысяч человек находятся за границей по путевкам. Сейчас их ждет репатриация в Великобританию. В России Thomas Cook владел двумя крупными туристическими компаниями — «Библио-Глобус» и «Интурист». И тогда как наших туристов разорение не коснется, британским пришлось несладко.

Thomas Cook был одним из крупнейших европейских туристических операторов. На протяжении последних лет он входил в первую тройку компаний по обороту капитала и объему грузоперевозок в Европе. В компании заявили, что все поездки и рейсы отменены, а все точки продаж путевок закрыты.

Старейший туристический оператор Thomas Cook закрыл бизнес Подробнее

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, причиной разорения стали Brexit и неверные действия руководства компании. «Была серьезная девальвация фунта стерлинга, но компания, по всей видимости, продолжала вкладываться в какие-то неликвидные активы. Акции резко упали, собственно, поэтому возникла необходимость искать стороннего инвестора — им должна была стать китайская компания. Но не договорились», — объяснила она.

«Интурист» и «Библио-глобус» не пострадают

В России Thomas Cook представлен двумя туроператорами — «Библио-глобус» и «Интурист». В пресс-службе «Библио-глобуса» сообщили «360», что изменений в работе компании не будет. «Все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта принял на себя российский туроператор ООО „Туроператор БГ“», — говорится в полученном пресс-релизе.

По словам туроператора, банкротство Thomas Cook никак не повлияет на деятельность российских агентств — она вне зоны влияния компании-владельца.

Генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев рассказал «360», что все рейсы компании происходят в штатном режиме, никаких изменений в работе не предвидится. Он также объяснил, что разорившаяся компания не является единственным владельцем «Интуриста», а потому продолжит работать.

«„Интурист“ — юридически и операционно самостоятельная компания, весь контрактинг с принимающими компаниями, перевозчиками, отелями мы ведем самостоятельно. У нас своя операционная производственная система. Летаем мы на суднах российских авиакомпаний», — пояснил он.

Катастрофические последствия

Сейчас по путевкам Thomas Cook за границей остаются около 600 тысяч человек, из них около 150 тысяч — англичане, заявляет Британское управление гражданской авиации.

Серьезные проблемы из-за разорения Thomas Cook ожидают непосредственно Великобританию и Европу. Виктор Тополкараев рассказал, что на территории ЕС существует единая система туроператоров. Все они летают на одной операционной системе, многие — на самолетах Тhоmаs Сооk Grоuр. «Там любое происходящее событие с одним из туроператоров негативно отражается на всех остальных. На российском рынке такой зависимости нет», — добавил он.

Действительно, проблемы в Великобритании уже начались — The Independent сообщил, что в Тунисе британских туристов буквально заперли в отелях. Британцы уже собирались отбыть в аэропорт, когда их остановили сотрудники отеля и сказали, что не выпустят, пока те не оплатят проживание. Такое требование стало для англичан сюрпризом — все пострадавшие настаивают, что покупали туры по полной предоплате.

Часть гостей оказалась не в состоянии повторно оплатить услуги отеля. Их, по словам одного из туристов, «держат как заложников». Британцы сообщают, что ворота для автотранспорта закрыли, как и остальную территорию отеля. Сейчас представитель разорившегося туроператора должен направиться в Тунис, чтобы решить этот вопрос.

Другое британское издание Nottinghamshire Live рассказывает ироничную историю: 29-летний британец приехал со своей девушкой на греческий Родос, чтобы сыграть там свадьбу. Компания Thomas Cook продала им свадебный тур — с церемонией венчания, цветами, тортом и развлекательной программой.

Пригласили гостей и родственников, но из-за проблем туроператора часть из них, включая шафера, все еще не могут покинуть Соединенное королевство. «Я планировал это два года, и теперь все пошло насмарку. Мы за все заплатили. Все идет прахом. Мы не знаем, что мы можем сделать», — говорит британец. Его имя — Томас Кук.

Нужно ли говорить, что свадьба несчастного тезки сорвалась? «Thomas Cook пообещал сделать нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но это не тот сюрприз, которого мы ожидали», — заключил он.