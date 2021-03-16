Блогер-единорос устроил разнос в астраханском магазине. Продавщица оказалась в больнице

Астраханский единорос Григорий Галямов, видимо, вдохновился шоу «Ревизорро» и решил устроить нечто похожее. В одном из магазинов города блогер перегнул палку: он высыпал продукты на пол, нахамил и вступил в поединок с пожилой продавщицей. Женщина упала, ей стало плохо, она попала в больницу с инфарктом. Теперь партийная судьба Галямова висит на ниточке. В полиции не исключают уголовку.

Преступление и наказание

Сразу после съемок этого шоу с доведением человека до больницы региональное отделение «Единой России» решило поставить вопрос об исключении Галямова из партии.

«Астраханское региональное отделение партии „Единая Россия“ категорически осуждает поведение Григория Галямова. Чем бы ни были мотивированы его действия, подобное поведение недопустимо не только для члена партии, но и для мужчины. Комиссия по партийному строительству и вопросам организационно-кадровой работы президиума регионального политсовета поставит вопрос о нарушении этических норм и исключении его из партии», — заявил секретарь регионального отделения партии Геннадий Орденов. Его цитирует местный сайт «Пункт А».

Орденов добавил, что руководство отделения собирается направить запрос в полицию, чтобы стражи порядка проверили поведение и действия Галямова на предмет уголовного преступления. Сейчас на него в МВД поступило уже три заявления. Правоохранительные органы не исключили, что против шоумена заведут дело.

Раскаяние и защитные грамоты

Спустя несколько дней Галямов решил извиниться, но не лично перед пострадавшей женщиной и ее родными, а в СМИ. Он назвал свое поведение «некрасивым», и вообще ему «неудобно».

«Я просил ведра или пакеты, чтоб выбросить просрочку, они посылали подальше, и я немножко в этом плане выкинул… Но после того, как полиция выписала протокол о нарушениях в магазине, продавщице стало плохо. Я хочу извиниться, но еще этого не делал, потому что она после операции. Мне очень неудобно, что взрослого человека довел», — заявил Галямов в беседе с изданием «Подъем».

По поводу исключения из партии, он надеется, что все обойдется, так как у него есть грамоты. Но даже в этой ситуации мысль о рейдах по астраханским магазинам не оставила его. Он вспомнил, что у «Единой России» есть народный контроль, вместе с которым можно наведываться в торговые точки.

«С моей стороны все было законно»

Галямов рассказал «360», что сопартийцы сегодня собирались по его душу на комиссию, где он защищал себя.

«Сказал, что с моей стороны все было законно. Разрешения у меня все есть: медицинские книжки и так далее», — сообщил собеседник. Он подчеркнул, что купил цветы и отправился к пострадавшей женщине в больницу. По его словам, из «Единой России» его пока не исключают, так как «он очень много сделал для партии и для страны в целом».

«У меня очень много наград, благодарственных писем, <…> малоимущим помогаю, я сам являюсь президентом фонда», — рассказал про себя Галямов и добавил, что с его стороны не было никаких хулиганских действий — он расставил руки в стороны, когда женщина его била, а упала она сама. Блогер подчеркнул, что плохо продавщице стало не после падения, а после сообщения полиции о сумме штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним, чем в этом магазине якобы промышляли.

Как пишут местные СМИ, на Григория Галямова не раз жаловались местные предприниматели, которые хотели оспорить законность таких визитов в магазины, однако до этого случая на астраханский вариант «Ревизорро» и ведущего этого шоу никто не обращал внимания.