38-летний житель Германии Стефан Калински (Stephan Kalinski) переписал «Белоснежку» для дочери, опасаясь, что оригинал научит ее тому, что «самооценка вращается вокруг красоты».

Пятилетняя девочка Лена теперь вместо классических персонажей знакомится с продуктом воображения своего отца. Для начала Калинский превратил Белоснежку из беспомощной принцессы в героиню. В его сказке нет никаких «долго и счастливо» с красивым принцем, вместо этого пара заканчивает книгу как друзья с планами путешествовать по миру, пишет Daily Mail.

«Что-то действительно поразило меня. Белоснежка — это сказка о добре и зле, но, по сути, детей учат, что, если вы девочка — то важно быть красивой. Самооценка женщин должна вращаться вокруг красоты, работы по дому и желания быть спасенной», — так автор оценил классическую Белоснежку.

Стефан считает такой подход к личности девушки неправильным. Он признался, что не хочет, чтобы его дочь росла «полагая, что в ее жизни важно только то, как она выглядит». Поэтому он сделал свою версию Белоснежки храбрее.

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«Сказки — несут такое мощное послание для самых маленьких. Я вижу, как мои дети рассматривают картинки в книгах и пытаются читать их. Они впитывают любую информацию и верят каждому написанному слову», — подчеркнул он.

Калинский опубликовал свою книгу на этой неделе. В ней «храбрая Белоснежка» побеждает свой страх перед высотой, злая Королева начинает ревновать, когда Белоснежка превосходит ее в храбрости и просит охотника убить принцессу, и отдать ее сердце.

Охотник, друг Белоснежки, привязывает ее к дереву, но девушке удается сбежать. Когда Белоснежка все же кусает яблоко и «умирает», появляется принц. Но он не целует ее, а спотыкается о ее прозрачный гроб в лесу, из-за чего Белоснежка переворачивается и кусочек яблока, застрявший в ее горле, выпадает, в итоге девушка оживает.

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Также в ходе повествования героиня встречается с семью гномами — у них у всех другие имена, пол и этническая принадлежность. Среди новых гномов есть и мужчины и женщины — это осознанный выбор Калинского. Таким образом он стремился «ввести в историю разнообразных персонажей».

«Сказки дают вам возможность рассказать детям о важном, и я думаю, что разнообразия в сегодняшних детских книжках просто недостаточно. Это важная концепция, и я действительно хочу, чтобы мои дети росли и ценили ее. Эти истории стали настолько известными во всем мире, что пришло время сделать их более актуальными», — отметил Стефан.

В конце сказки принц и Белоснежка не имеют романтических отношений. Они не живут «долго и счастливо», вместо этого они отправляются путешествовать по миру как друзья, что «является одним из самых сокровенных желаний Белоснежки».