У «омикрона» и «дельты» нашли разницу в симптомах. Но для врачей штамм неважен

Между «омикроном» и «дельтой» нашли различия в симптоматике. Врачи говорят, что заразившиеся разновидностью коронавируса из ЮАР продолжают чувствовать запахи и вкусы. Вот только некоторые медики с этим не согласны. Они уверены, что речь идет просто о разной реакции людей на одни и те же варианты вируса и никакой разницы в симптомах штаммов нет. Более того, лечится болезнь одинаково, независимо от вариации вируса.

Различие симптомов при «омикроне» и «дельте»

При заражении штаммом «омикрон» симптомы могут развиваться существенно быстрее, чем при «дельте» и других. При этом пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения восприятия вкуса. Об этом агентству РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В отличие от „дельта"-штамма и других ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и среднетяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — заявила Руженцова.

Заражаются «омикрон»-штаммом чаще всего молодые люди в возрасте 20-30 лет. Об этом агентству рассказала младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт того же НИИ Дарья Хавкина. Правда, в России пока зараженных «омикроном» слишком мало, чтобы делать выводы, поэтому ученые ссылаются на замечания зарубежных коллег.

Разница в штаммах для лечения неважна

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заметил, что эти данные нужны скорее генетикам, чем врачам.

Генетикам это нужно, чтобы строить какие-то планы, прогнозы, оценивать источники заболевания. А для лечения это не нужно, достаточно поставить диагноз — по анализам — и лечить людей. И лечение одинаковое Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, разницу в симптомах у конкретных людей определить невозможно, потому что у каждого течение болезни больше зависит от индивидуальных особенностей, чем от штамма. С этой точкой зрения согласна и врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она рассказала «360», что никакой разницы, на самом деле, в протекании болезни при разных вариантах вируса нет.

«Не имеет никакого значения, какой у вас штамм. Симптомы могут быть при одном штамме очень слабыми, а при другом — очень тяжелыми. Мы же не по штаммам лечимся», — подчеркнула врач.

Правда, изменения в лечении COVID-19 могут внести именно после изучения «омикрона». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

«Мы изучим все особенности [нового штамма, информацию], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует», — процитировал Мурашко ТАСС.

Опасность самолечения от ковида

При этом лечиться дома и самому диагностировать себе штамм не стоит. Важно идти к врачу, подчеркнула Ярцева. По ее словам, почти все можно лечить дома, но то, как это делать, должен решать врач.

Если у вас юридические вопросы, вы пойдете к юристу, а не сами будете пытаться их решать. Ни у кого нет компетенции такой же, как у врача. Сейчас чаще всего обращаются с таким симптомами: першение в горле, слабость, может быть, заложенность носа, температура Ирина Ярцева.

Жемчугов подчеркнул, что в первые три-четыре дня коронавирус ничем не отличается от простуды. Он посоветовал при первых признаках никакими мерами не допускать повышения температуры.

«Этим очень сильно откладывается на утяжелении заболевания. Мы тормозим вирус. За это время, естественно, нужно вызвать врача и сделать анализ. Анализ доступен даже самому человеку, по типу тестов на беременность. Надо сделать на COVID-19 и на грипп — сразу», — заключил медик.