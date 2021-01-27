Разница между полами стерлась. Загрязнение планеты пластиком приобретает опасные обороты

В пластмассе, упаковке пищевых продуктов и косметике содержатся химические вещества под названием фталаты. Они могут влиять на здоровье людей и способность мужчин к воспроизводству, стирают биологические различия мальчиков и девочек, а также меняют их поведенческие привычки.

Об этом изданию The Intercept рассказала репродуктивный эпидемиолог из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке Шенна Свон. Она была в группе ученых, которые провели метанализ 185 исследований, в которых приняли участие 42 935 мужчин. Выяснилось, что общее количество сперматозоидов в образцах упало на 59% в 1973–2011 годах.

По мнению Свон, фталаты и бисфенол А влияют на пренатальное развитие детей, рост эректильной дисфункции, стирание половых различий между мальчиками и девочками, и изменение типичного для пола поведения.

Источник фото: pixabay

Ученый заявил, что так называемый фталатный синдром впервые был обнаружен у крыс, подвергшихся воздействию этих веществ. Детеныши рождались с деформированными гениталиями и большим количеством проблем с эндокринной системой.

Проведенное исследование показало, что мальчики, подвергшиеся воздействию фталатов в утробе матери, имели более короткое чем обычно аногенитальное расстояние. Речь идет о расстоянии между анусом и мошонкой, которое может рассказать о фертильности мужчины гораздо больше, чем размер его пениса.

Шенна Свон также рассказала, как химические вещества влияли на биологический пол и брачные привычки животных. Они превращали самцов лягушек в самок, феминизировали жаб и аллигаторов, меняли сексуальное поведение птиц и рыб. Ученая сообщила, что фталаты размывают биологические различия между мальчиками и девочками как с точки зрения физического, так и интеллектуального развития.

«Одна из частей мозга, которая является сексуально диморфной, связана с овладением речью, и женщины обычно имеют преимущество. Когда вы спрашиваете мать маленького ребенка, сколько слов он понимает, девочки обычно лидируют», — сообщила исследовательница.

Источник фото: pixabay

Но эту разницу уменьшают фталаты. Главное — они меняют физическое строение и игровое поведение детей, уменьшая половые различия.

Шенна Свон также подчеркнула, что влияние фталатов на человека увеличивается с каждым поколением, и проблемы со здоровьем только усугубляются.