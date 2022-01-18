Пандемия усилила разницу между богатыми и бедными. Заплатить за это придется всем

Богатейшие люди планеты увеличили свое состояние за пандемию, а доходы большинства населения, наоборот, уменьшились. Обострение неравенства может привести к снижению доходов и социальному недовольству. Преодолеть разрыв между богатыми и бедными возможно с помощью безусловного базового дохода.

Международная организация Oxfam опубликовала доклад «Неравенство убивает» о влиянии пандемии на благосостояние населения мира. Авторы исследования утверждают, что доходы большинства заметно сократились. При этом 10 богатейших людей планеты, наоборот, увеличили свое состояние вдвое в период кризиса.

С начала пандемии по всему миру за чертой бедности оказались более 160 миллионов человек. Каждые четыре секунды один человек погибает из-за связанных с неравенством проблем, например, от недоступности здравоохранения, голода, климатических изменений и насилия в отношении полов.

Но миллиардеры, наоборот, смогли за два года пандемии увеличить свои накопления. По данным Oxfam, каждый день суммарное состояние самых богатых людей мира росло на 1,3 миллиарда долларов.

В качестве примера авторы отчета написали об Илоне Маске, Бернаре Арно, Билле Гейтсе, Джеффри Безосе, Марке Цукерберге и других миллиардерах. При этом прирост личного капитала у успешных бизнесменов сильно разнится. Например, Билл Гейтс увеличил его только на 30%, а Илон Маск — на 1000%.

Причины неравенства

Авторы доклада заявили, что миллиардеры приумножили свое состояние благодаря изменчивости в экономике. На руку сыграли непредсказуемая стоимость акций и попытки стран решить свои внутренние проблемы.

Большинство мировых бизнес-элит являются владельцами платформ электронной коммерции, например, Amazon или Ebay. Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил, что во время локдаунов, когда магазины были закрыты, люди обращались к интернет-площадкам. Именно эти компании резко нарастили свои обороты и увеличили прибыль.

«Соответственно, люди, причастные к этим компаниям, увеличили свое состояние. У них также вырос акционерный капитал, который они контролируют. Все вместе дало такой большой рост капитала», — рассказал Беляев.

Для простых людей пандемия и локдауны вылились в потерю работы в компаниях, которые сократили объемы производства.

Последствия для мира

Большой разрыв между богатыми и бедными не пройдет без последствий для экономики. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики Владимир Оленченко объяснил «360», что за два года пандемии средний класс значительно сузился. Единицы пришли к крупным состояниям, а большая часть, наоборот, скатилась к нижней части среднеобеспеченных людей.

Другой эффект для экономики — гипертрофированное развитие отраслей. Михаил Беляев напомнил, что сейчас приток капитала происходит в IТ-компании. По словам экономиста, развитие цифровизации — это объективный процесс, но пандемия его подстегнула. Позднее внимание капитала перейдет вновь на материальные, а не распределительные отрасли.

«Нам нужны продукты питания, жилье, средства передвижения. Без материальной части никуда не деться», — добавил эксперт.

Другое последствие сильного неравенства — разрыв доходов богатых и основной массой людей, это грозит социальным недовольством. Беляев отметил, что такая тенденция может привести к волнениям.

Сгладить неравенство

Для преодоления неравенства эксперты Oxfam предложили ввести налог в 99% от сверхдоходов миллиардеров, который можно направить на здравоохранение и развитие социальной защиты. В организации уверены, что мера позволит покрыть расходы на производство вакцин, спонсировать предложения по адаптации к климатическим изменениям и уменьшению насилия. Но сами бизнесмены, по расчетам Oxfam, не слишком пострадают от налога.

Однако вряд ли кто-то воспримет предложение Oxfam всерьез, поскольку бизнес-элита не будет готова расстаться с накоплениями. Михаил Беляев отметил, что такой налог будет конфискационным.

Вместо дополнительных налогов в странах рассматривалось предложение о введении базового жизненного дохода. Владимир Оленченко объяснил, что эта концепция подразумевает выделение денег жителям страны или местности вне зависимости от того, работают они или нет. Выдвигалось важное условие: базовый доход не будет снижать хозяйственную деятельность жителей.

Другой механизм преодоления неравенства — выделение кредитов и субсидий для выхода из состояния пандемии. Чаще всего этот метод применяется в странах ЕС.