Водители нарушают ПДД из-за разметки, скрытой снегом. Но штраф можно обжаловать

Февраль в этом году выдался снежным, и для водителей разметка стала невидимой. Но бездушные камеры видеофиксации продолжают ловить «нарушителей» ПДД, которые зачастую даже не знают, что что-то нарушили. Несмотря на лояльную позицию ГИБДД по поводу штрафов, их все равно будут выписывать. И если хочется восстановить справедливость, придется пройти длительный процесс обжалования.

Европейскую Россию уже совсем скоро накроет снегопад. Несмотря на рекомендацию властей Москвы и Подмосковья пересесть с личного транспорта на общественный, у многих есть важные дела, в которых без машины не обойтись. Тем более вы уже знаете, как подготовить машину к морозам (если нет — почитайте наши советы).

Вождение по заснеженным дорогам не только опасно, но и может ударить по кошельку. Осадки скрывают дорожную разметку и делают ее незаметной для автомобилистов. Из-за этого люди пересекают сплошные линии разметки, перестраиваются через автобусные полосы и иногда даже выезжают на встречку.

МВД сделало «подарок» водителям, выпустив в январе пресс-релиз, в котором отметило, что нарушения, выявленные с помощью камер в плохую погоду, не должны попадать под административное правонарушение. Кроме того, в 2018 году была рекомендация Минтранса по поводу использования комплексов фото- и видеофиксации в непогоду. Согласно рекомендациям, инспекторы должны отбраковывать нарушения в непогоду и не выносить постановления по ним.

Однако к призывам ведомств не прислушались в ГИБДД, и водителям все равно приходят штрафы.

Беспощадные камеры

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «360» напомнил, что камерам видеофиксации все равно, есть разметка на дороге или нет. У нее есть программа, которая не учитывает ни погодные условия, ни другие условия, на которые водитель не может повлиять.

В Правилах дорожного движения четко прописан регламент движения по трассе и полосам. Но в снежную погоду не всегда понятно, где встречная, а где попутная. Позиция судов по этому поводу такова: водитель должен визуально поделить дорогу на две одинаковые части, чтобы не запутаться. Однако в городах есть повороты под стрелку, для которых в некоторых местах выделена отдельная полоса, которая уже считается встречной для машин, движущихся в попутном направлении.

Но что делать со случайным выездом на встречку?

«В правилах четко написано: пересечение линии. Если ты ее не пересекал, значит, ты не нарушал. За что тебя наказывают? Только по мнению инспектора. Мнение — не доказательство», — сказал Субботин.

Такой же принцип работает с парковочным пространством. То есть если человек не видит разметку парковочного места, значит, может вставать по своему усмотрению (если, конечно, знаки не регламентируют стоянку).

Камера беспристрастна. Есть разметка на дороге, нет — она нацелена на определенные геолокации. Она будет присылать штрафы вне зависимости от чего-либо. Есть там снег, стерта она (разметка — прим. ред.) — неважно Вячеслав Субботин.

«Возникает вопрос о том, что нужно обжаловать такие действия в установленном порядке. К сожалению, порядок у нас отвратительный», — добавил Субботин.

Автоэксперт обратил внимание на длительный процесс обжалования постановления. По его словам, сначала «нарушитель» должен подать заявление в ГАИ и дождаться решения по поводу его жалобы, в которую никто не будет вникать. Потом придется обращаться в суд. По словам Субботина, суды зачастую встают на сторону водителя. Однако на все эти мероприятия придется потратить массу времени.

Легче заплатить, чем спорить

Член Адвокатской палаты города Москвы Кира Ратнер рассказала «360», что автомобилистов очень часто штрафуют за нарушения, связанные с разметкой. При этом люди редко обжалуют их ввиду того, что сумма штрафа гораздо меньше, чем уровень трудозатрат для их оспаривания. Из-за этого формируется негативная практика и безнаказанность: никто не делает выводы, решения в руководящих органах не принимаются.

По словам Ратнер, по обжалованиям судопроизводство построено довольно сложно, самостоятельно решить проблему человеку бывает невозможно. Например, водители могут неправильно написать исковое заявление, если речь идет об обращении в суд.

При этом бесплатно получить адвоката не получится, так как юридическая помощь предоставляется только по уголовным делам. Тогда компенсируют расходы на адвоката. В случае с административными правонарушениями людям просто не хочется тратить деньги и время на адвокатов и суды. Ведь плата за адвоката выше, чем сумма штрафа.

Ратнер отметила, что суды редко встают на сторону водителя в таких дорожных спорах.

«Показания должностных лиц чаще всего принимаются за веру без доказывания иными способами, потому что они должностные лица. Суды можно понять, потому что в случае, если будет доказано, что должностное лицо нарушило права граждан, соответственно, оно вышло за рамки своих полномочий. А раз оно вышло за рамки, это уже уголовная ответственность», — объяснила адвокат.

Обжаловать сложно, но возможно

Схема обжалования штрафа сложная. Сначала водитель должен в установленные сроки подать жалобу на постановление. Многие люди пропускают этот 10-дневный срок и считают, что уже не могут ничего сделать. Однако это не повод опускать руки. Нужно подать второе заявление и в нем объяснить ситуацию со сроками получения постановления. Если водитель в суде докажет, что получил письмо позже, тогда срок можно отсчитывать с момента фактического получения.

Подавать заявление можно двумя способами: либо в ГИБДД на имя руководства, либо сразу в суд по месту жительства — закон это разрешает.

Уже в суде огромную пользу принесет видеорегистратор, который зафиксирует участок дороги, где не была видна разметка. Однако таким видеоматериалам нужно придать правильное значение, о чем знает квалифицированный юрист.

Если дорога была вся в снегу, необходимо привлечь третьим лицом службу, которая ответственна за уборку территории. Если будут доказательства, что именно по вине этих органов человек нарушил, то судья по своему усмотрению может назначить компенсацию водителю. Однако какая будет сумма, решит исключительно судья.