Разлученные войной. Вьетнамка воссоединилась с дочерью спустя 44 года

Жительница Сайгона во времена Вьетнамской войны отправила свою трехлетнюю дочь в США, чтобы спасти. С тех пор они не виделись. Лишь благодаря сайту ДНК и сочувствующему незнакомцу мать с дочерью воссоединились через 44 года.

Международное агенство новостей Reuters рассказало их историю и запечатлело первую встречу вьетнамки Нгуен Ти Деп с дочерью Ли Мэй Боутон Смолл.

Отпустить в лучшую жизнь

Нгуен Ти Деп работала телефонисткой в казарме армии США в Сайгоне. Там женщина встретила Джо О’Нила — отца Ли Мэй, но вскоре потеряла с ним связь. Мужчину отправили домой практически сразу после подписания Парижских мирных соглашений в январе 1973 года. Деп осталась с годовалой дочерью на руках. Письмо, которое она написала О’Нилу, было возвращено. Спустя время женщина узнала, что у Джо была семья в Южной Каролине.

Северная вьетнамская армия и ее южное крыло подошли к Сайгону в апреле 1975 года. Началась эвакуация американского персонала, а также десятков тысяч южных вьетнамцев. ВВС США организовали операцию Babylift по эвакуации беспризорных детей из Южного Вьетнама в другие страны.

Американские и вьетнамские друзья Нгуен советовали ей отправить дочь с рейсом операции Babylift. Они боялись, что военные могут убить девочку во время захвата города. Женщина запаниковала и решила отослать девочку. Собрала документы, подала заявку, а через неделю самолет забрал Ли Мэй.

В последнюю их встречу Ли Мэй была в приюте, ожидая своего полета. Нгуен сказала дочке, что ей нужно отойти умыть лицо, но на самом деле планировала тихо уйти через заднюю дверь.

«Тогда в ней, видимо, проснулся какой-то инстинкт, и она закричала: „Мама, не уходи“. Честно говоря, в тот момент все, что я хотела, это развернуться и отвезти ее домой», — рассказала женщина.

Вместо этого она пересилила себя и отпустила дочь в неизвестное будущее. Нгуен плакала каждую ночь, ее отец не разговаривал с ней два месяца. Но женщина не теряла надежду на то, что однажды воссоединится с дочкой.

Многие из детей, которых доставили в новые семьи в ходе операции Babylift, были сиротами. Других родители отправили за границу в надежде на лучшую жизнь — или что они смогут воссоединиться вскоре после войны. Большая часть детей находилась в США, а отношения между Вьетнамом и Штатами нормализовались лишь к 1995 году, что разрушило надежды многих семей.

За эти годы Нгуен связывалась с различными посредниками и даже написала письмо покойному Эдварду Кеннеди, который председательствовал в подкомитете Сената по операции Ваbуlift в 1975 году. Ответ так и не пришел.

Тест ДНК

Ли Мэй повезло с новой семьей. Она с раннего возраста знала, что ее удочерили и что она наполовину вьетнамка. Единственное, что было неизвестно — кто родители.

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Ли Мэй жила с братом и сестрой, которые также были приемными. В целом, признавалась она, была обычная хорошая жизнь. До своего замужества она нечасто задумывалась о родной семье, и ей даже не приходило в голову найти биологическую мать. Этот вопрос заинтересовал ее в 2000 году. На тот момент ей было 27 лет.

Ли Мэй вместе со своей приемной матерью отправилась во Вьетнам, чтобы начать поиски. Все, что им было известно — это вьетнамское имя девушки, город, в котором она родилась, и приют, где находилась перед операцией Babylift. Но в приюте не сохранились никакие документы с того времени. Ли Мэй сдалась.

Спустя много лет появились сайты с анализом ДНК. Там можно было узнать про свои корни и раскрыть семейные связи. Около четырех лет назад Ли Мэй оставила свой образец ДНК на одном из таких сайтов. Но ничего кроме связей с «пятым двоюродным братом или сестрой» не приходило.

Прорыв случился в сентябре 2019 года, когда сайт сообщил ей о связи с «родным братом или сестрой». Затем пришло письмо от девушки, которая называла Ли Мэй своей сестрой.

Я думаю, что вы моя сестра. Твоя вьетнамская мама ищет тебя

Автором письма оказалась женщина по имени Бонни. И они действительно были сводными сестрами по отцу. Тот умер в 2011 году.

Бонни рассказала, что с ней связался 30-летний вьетнамский мужчина, который прочитал статью о том, как Нгуен Ти Деп ищет свою дочь. Он так проникся историей, что решил помочь вьетнамке. Мужчина нашел некролог Джо О’Нила с именем Бонни, выследил ее и рассказал ей о сводной сестре, с которой она никогда не встречалась. Та зарегистрировалась на сайте ДНК, где и нашла Ли Мэй.

Долгожданная встреча

Встреча матери и дочери началась с неловких объятий. Ли Мэй приехала вместе со своим мужем и тремя детьми. Она подарила женщине медальон и свой детский альбом, а Нгуен вручила своим внукам традиционные красные конверты с деньгами.

Как позже рассказала 70-летняя Нгуен Reuters, она боялась, что дочь разочаруется в ней. Красивая молодая мать превратилась в «старую и серую женщину, некрасивую и худую». Ей самой встреча далась чуть легче, чем она ожидала.

В памяти Нгуен ее дочка навсегда осталась трехлетним ребенком. Увидеть взрослую женщину с собственной семьей оказалось проще, чем смотреть на детские фотографии Ли Мэй.

Встреча принесла облегчение женщине, которая постоянно задавалось вопросом о том, как сложилась судьба ее дочери. Она не знала, жива та или нет. Больше всего Нгуен боялась, что у дочери тяжелая жизнь.

Ли Мэй в свою очередь заверила, что не питает обиды за то, что ее отослали в США. Она призналась, что не может представить, насколько тяжело далось такое решение Нгуен.

А еще она осознала, что высылка в США лишила ее не только матери, но и целой вьетнамской семьи. Это и тети, и дяди, и прочие родственники. Раньше это не приходило ей в голову.

Дочь предложила родной матери переехать к ней в США, но та отказалась. Нгуен предпочитает свою жизнь в Тху-Дук. Она завхоз в школе и на работу ездит на велосипеде. Впрочем, Ли Мэй надеется, что сможет разделить важные моменты своей жизни хотя бы через видеосвязь. Главное, чтобы мама освоила смартфон.