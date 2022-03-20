Разгром нацбатальона «Донбасс» и гуманитраная катастрофа в Мариуполе. Итоги 25-го дня спецоперации

Министерство обороны России сообщило о завершающей стадии по уничтожению боевиков националистического батальона «Донбасс»*. Гуманитарная ситуация в Мариуполе стала катастрофической. Российские военные использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для атаки на военные объекты Украины.

Ликвидация националистов

Разгром украинского национального батальона «Донбасс»* вступил в завершающую фазу. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов», — перечислил он.

Он подчеркнул, что российские войска продвинулись вглубь территории на 12 километров. Вместе с подразделениями Донецкой народной республики они заблокировали выходы из населенного пункта Сладкое и вышли на рубеж к поселку Никольское, где вступили в борьбу с остатками боевиков и военными

54-й отдельной механизированной бригады Украины.



Днем российские военные нанесли удар высокоточным оружием по Центру подготовки иностранных наемников около город Овруч в Житомирской области. В результате уничтожены более 100 иностранных боевиков и военных украинской армии.

Отряд специального назначения и бойцы СОБР Росгвардии на подходе к городу Изюм отразили атаки украинских националистов во время установки понтонного моста. В ходе маневров они захватили в плен лидеров украинских националистических группировок и пособников СБУ, у которых при себе оказались важные документы.

Воздушные «Кинжалы» и морские «Калибры»

Российские войска для ударов по военным объектам Украины использовали крылатые ракеты «Калибр». Их запустили корабли Военно-морского флота, находящиеся в акватории Каспийского моря. Выпущенные ракеты уничтожили цеха по ремонту украинской бронетехники на Нежинском заводе.

Также «Калибры» вместе с авиационными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» использовали для ликвидации крупной базы горюче-смазочных материалов в Николаевской области. Это было главным местом хранения топлива для украинской бронетехники на юге страны.

Противотанковый комплекс «Вихрь» использовали для уничтожения украинских танков. Вертолеты выпустили снаряды с расстояния семи километров, не входя в зону поражения систем ПВО.

Впервые на видео показали использование тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Реактивными снарядами Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил России поразила позиции националистов.

Заблокированный Мариуполь

Мариуполь переживает самую страшную гуманитарную катастрофу. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он призвал власти города повлиять на боевиков и помочь жителям выйти из города. Мизинце сообщил, что в 10:00 понедельника российские военные откроют 10 гуманитарных коридоров, как в восточном, так и в западном направлении.

В качестве сопровождения людей из города пригласили представителей ООН, ОБСЕ и Красного креста. Генерал-полковник призвал власти Киева отменить свой приказ боевикам и выпустить мирных людей. Он также отметил, что украинские националисты взяли в заложники 130 тысяч жителей Мариуполя. При попытке к бегству из города они убивают людей. Каждый день от рук боевиков погибает от 80 до 235 человек.

Потери ВСУ

В 25-й день специальной операции авиация Воздушно-космических сил России поразила 89 военных объектов Украины. В их числе четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники. Средства противовоздушной обороны подбили семь беспилотников.

Всего с начала специальной операции российские военные ударами высокоточного оружия уничтожили 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 214 беспилотников, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

*Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.