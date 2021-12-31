Разговор Путина и Байдена был нужнее США. Но говорить о решении вопросов рано

Президенты России и США обсудили по телефону темы Украины и дальнейшего сотрудничества. Некоторые специалисты сочли переговоры успешными, другие сравнили их с метрономом. Владимир Путин и Джо Байден действительно дали понять, что все идет по договоренности. Правда, не обошлось и без острых моментов.

Телефонный разговор Байдена и Путина

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина завершился в 16:25 по вашингтонскому времени (00:25 по московскому). Беседа продолжалась 50 минут. Она проходила в закрытом для прессы режиме.

Это уже второй разговор двух президентов за последний месяц. Путин и Байден уже проводили переговоры 7 декабря. Они проходили в формате телемоста и длились два часа. Тогда главной темой стала ситуация вокруг Украины. Более того, в тот раз главы государств обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Целью нового диалога было продолжить обсуждение ранее затронутых вопросов. Помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл подробности о телефонном разговоре. Инициатива новой беседы исходила от Путина.

Беспрецедентные санкции против России

По словам Ушакова, Байден в беседе отметил, что при продолжении эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции против России — в том числе в экономической и военной сферах.

«Это ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое „масштабные санкции“, но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям», — процитировал Ушакова ТАСС.

Ранее о санкциях говорила и вице-президент США Камала Харрис. Она заявила, что Россию могут ждать «самые сильные санкции». Причина все та же — ситуации на украинской границе. В интервью телеканалу CBS Харрис проигнорировала вопрос о возможности «горячей войны в Европе» в ближайшее время. Она пообещала, что американская сторона объяснит российской необходимость сохранения суверенитета Украины.

Разрыв отношений между США и Россией

Путин же заявил о возможности полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций», отметил Ушаков. По словам помощника российского лидера, Путин также подчеркнул, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка.

«А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать. <…> Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем. И для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и довольны», — отметил Ушаков.

США не разместят вооружение на Украине

Байден также заверил Путина, что США не станут размещать на Украине ударные наступательные вооружения, отметил помощник российского президента.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. <…> [Владимир Путин] заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры», — подчеркнул Ушаков.

Диалог был полезен обеим сторонам

В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Байдена был полезен обеим сторонам.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне. <...> Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ», — процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Правда, решить все вопросы в таком формате все же невозможно. Например, речь идет о ситуации на Украине. Об этом «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Хорошо, что вопрос Украины встает. Правда, с разной интонацией. Американцы все никак не могут избавиться от идеи, что на Украине воюет Россия. Вообще многие вопросы не разрешены в ходе этих переговоров, но они и не должны быть разрешены. Мы пока лишь движемся к их разрешению», — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали способности вести диалог и договариваться, что еще недавно было невозможно. Так что это уже можно считать успехом. При этом Журавлев отметил, что переговоры, на его взгляд, больше были нужны все же американской стороне.

«Мы страна самодостаточная. Мы ни на кого нападать не собираемся. Даже экономической экспансии нигде проводить не собираемся. Американцы же зажаты между нами и Китаем. У них впервые не один стратегический противник, а два. <…> Поэтому США эти переговоры нужны больше, чем нам», — отметил он.

Тем временем в Госдуме диалог сравнили с метрономом. Именно так выглядела беседа, по словам депутата Адальби Шхагошева. По его мнению, это означает, что все идет по договоренности.

«Дипломатические струны очень натянуты, и очень важно, чтобы они не порвались раньше времени, потому что очень много разговоров сегодня вокруг предстоящих переговоров. Лидеры США и РФ дали понять, что все идет по договоренности», — процитировало депутата РИА «Новости».

Шхагошев добавил, что у Путина есть преимущество, поскольку Байдену тяжелее. Речь идет о многочисленных проблемах внутри США, падении рейтингов американского лидера, а также наличии конгресса, который ставит «политические подножки» президенту.

Дальнейшие переговоры

Точная дата нового диалога Путина с Байденом пока неизвестна. Допускается, что переговоры могут состояться в январе 2022 года.

По словам Ушакова, все зависит от ситуации и итогов переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Они намечены на 9–10 января.

Также 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ. По мнению Журавлева, дальнейшие переговоры будут носить более детальный характер.

«Думаю, что они будут все более и более конкретными», — заключил он.