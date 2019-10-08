Разъединенное футбольное королевство. Почему нет сборной Британии, а есть сборная Шотландии?

10 октября сборная России сыграет с Шотландией отборочный матч к Евро-2020. «360» рассказывает, почему в международных матчах участвуют отдельные команды из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, а не всей Великобритании.

Уважение к родоначальникам

Причин для подобной странности две. Первая — исторические предпосылки. В 1980-х годах в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии появились свои национальные команды. С 1884 по 1894 год они участвовали в старейшем на планете футбольном турнире — домашнем чемпионате Великобритании.

Первоначально каждая сборная играла по своим правилам и не желала ни с кем договариваться. Для наведения порядка в Великобритании все в том же XIX веке создали Международный совет футбольных ассоциаций. Что касается Международной федерации футбола FIFA, то она появилась лишь в 1904 году. Спустя два года туда из уважения к родоначальникам любимой миллионами игры приняли все четыре национальные команды.

К слову, преференцию не признали в Международном олимпийском комитете. Поэтому на олимпиадах страну представляет сборная всей Великобритании. После возобновления ОИ в 1900 году страну представлял футбольный клуб «Аптон парк». А после этого команду собирали всего восемь раз. Зато среди достижений — два золота в 1908 и 1912 годах. Последний раз ее созывали в 2012 году, но тогда команда добралась лишь до четвертьфинала.

Независимые ассоциации

К моменту приема в FIFА, а позднее и UEFA Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия имели не только отдельные сборные, но и различные футбольные ассоциации. Это и есть вторая причина, по которой в международных турнирах участвуют четыре, а не одна команда. Кстати, жители Туманного Альбиона в этом не одиноки.

Так, например, сборная датской автономии — Фарерских островов — также выступает отдельно от сборной Дании. Та же история со сборной частично признанного балканского государства Косово. Исторически территория была частью Сербии, а затем Югославии. После ее развала в 1993 году в Косове появилась своя непризнанная сборная и местная футбольная ассоциация. В 2016 году ее официально приняли в UEFA и FIFA.

Кстати, из-за принятия футбольных ассоциаций или федераций в FIFA, UEFA, Азиатскую конфедерацию футбола, либо конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна свои национальные команды есть в Гонконге, Тайбэе, Макао, Гуаме, Ангилье, Арубе, Бермуде, Кюрасао, Монтсеррате, Пуэрто-Рико, Американском Самоа, Новой Каледонии, Терксе и Кайкосе. А еще на Каймановых и островах Кука. А на Виргинских островах из-за их принадлежности к двум странам — и вовсе две отдельные сборные.