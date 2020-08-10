Раздел Средиземноморья. Спор Греции и Турции призвал военные корабли

Турция выслала военные корабли для учений в Средиземное море, а также начала бурить шельф в поисках нефти. Против этого выступает Греция, которая считает данные водные пространства своими. Сейчас в греческой армии объявлена тревога, а премьер страны созвал совет нацбезопасности. «360» собрал все подробности конфликта и его предысторию.

Как пишет Bloomberg, Турция начала военно-морские учения у двух греческих островов и объявила об исследованиях в этой области. Это стало ответом на подписание 6 августа Египтом и Грецией соглашения о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Сама Турция подписывала аналогичное морское соглашение с Ливией в предыдущем году. Это также вызвало возмущение греческой стороны.

Сейчас из-за мобилизации турецких военно-морских сил Греция пошла на аналогичные шаги. Руководство армии объявило состояние максимальной боевой готовности и вызывало офицеров, находящихся в отпуске, к местам службы.

Борьба за нефть и газ

Турция и Греция враждовали веками. Это было и во времена падения Византии, и во времена Османской империи, продолжается и до сих пор. В последний раз Греция и Турция воевали друг с другом в 1974 году на Кипре. Турция оккупировала остров после военного переворота на нем.

После обнаружения природного газа у берегов Кипра и перспективы более значительных запасов углеводородов споры о суверенитете продолжились. Страны не могут поделить между собой морские экономические зоны. Речь идет о греческом острове, который находится около южного турецкого города Анталья. Греция считает, что часть этого района принадлежит так называемому континентальному шельфу Кастелоризо. Турция оспаривает это, заявляя, что остров слишком мал и слишком далек от материковой Греции, чтобы делать такое заявление.

Впрочем, спор затрагивает весь водоем, разделяющий страны. Обе стороны в своих претензиях опираются на принципиально разные юридические аргументы. Анкара утверждает, что континентальный шельф страны следует отмерять от материковой части и что территория к югу от греческого острова — всего в нескольких километрах от южного побережья Турции, поэтому входит в ее исключительную зону. Греция заявляет, что острова также должны приниматься во внимание при разграничении континентального шельфа страны в соответствии с Морским правом ООН, что дает ей исключительное право на территорию независимо от близости острова к Турции. Турция не подписала этот закон, передает Bloomberg.

Зарождение конфликта

В ноябре 2019 года Турция подписала соглашение с правительством Ливии при поддержке ООН, побудившее Анкару заявить права на части морского дна, которые Афины называют греческими по международному праву. После этого Турция заявила, что 21 июля отправит корабль для начала сейсмических работ в этих водах.

В ответ на эти действия Египет и Греция подписали свое соглашение о демаркации морских границ. Оно позволит Афинам и Каиру получить максимальную выгоду от нефти и природного газа в этом районе. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Египет влез в эту историю по двум причинам: ресурсы и война в Ливии. Турция поддерживает правительство, базирующееся в Триполи, а Египет выступает на стороне восточного ливийского командира Халифу Хафтара. Турция по очевидным причинам в восторге не осталась.

«Мы вели переговоры с Грецией в течение последних двух с половиной месяцев в Берлине и даже договорились о совместном заявлении, но Греция объявила о своей сделке с Египтом всего за день до этого», — заявил официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По сообщениям Hurriyet Daily News, после этого в процесс вмешалась Ангела Меркель. Она инициировала посредничество между Турцией и Грецией. Анкара согласилась временно приостановить свои сейсмические исследования у греческих островов в Средиземном море, чтобы снизить напряженность и решить вопрос путем дипломатии.

Обострение напряженности

Однако новости о проведении Турцией военно-морских учений вблизи греческих островов усугубили ситуацию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна готова противодействовать любому турецкому движению. Источники также сообщают, что он намерен поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Al-Masdar News пишет, что еще в субботу греческая армия привела свои силы в состояние повышенной боевой готовности в ожидании военных учений, которые Турция планирует провести в районе между островами Родос и Кастелоризо в восточном Средиземноморье. В воскресенье вечером командование приказало всем оставаться в состоянии повышенной готовности.

Мобилизация проходит быстрыми темпами, особенно в уязвимых районах, в том числе в округе Эврос, недалеко от сухопутной границы с Турцией. Корабли и подводные лодки военно-морского флота Греции рассредоточены по стратегически важным местам в Эгейском море. Отмечается, что есть признаки мобилизации турецких военно-морских сил и десятки кораблей находятся в международных и турецких водах между двумя упомянутыми греческими островами.

Это второй раз за несколько недель, когда греческая армия объявляет о всеобщей мобилизации своих сил. Руководство греческой армии недавно повысило уровень боевой готовности своих сил после того, как Турция объявила об отправке исследовательского судна Urugu Chief в сопровождении 15 военных кораблей для проведения сейсморазведки к югу и востоку от Кастелоризо.

В понедельник турецкий министр энергетики Фатих Донмез также сообщил, что в Средиземное море было отправлено сейсмическое судно Oruc Reis.

Что дальше?

На прошлом неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предположил, что обращение в Международный суд в Гааге будет вариантом, если Турция и Греция не смогут разрешить пограничные споры в Эгейском море.

Обострится ли конфликт еще сильнее, пока не ясно. В 1996 году, когда обе стороны чуть не развязали войну за острова, вмешались США. Евросоюз, членом которого является Греция и к которому хочет присоединиться Турция, также имеет определенные рычаги воздействия. Но отношения с Анкарой в последние годы ослабли, что подорвало способность Брюсселя влиять на лиц, принимающих решения.

Россия обычно в этом вопросе занимает нейтральную позицию.