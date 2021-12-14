«Раздача суверенитетов закончилась». Почему регионам хотят запретить иметь своих президентов

Госдума приняла закон о региональной власти. Он должен в том числе избавить от путаницы в распределении полномочий между администрациями разных уровней. Утвержденный документ уже назвали способом избавиться от «пережитка 1990-х годов» и повысить эффективность работы губернаторов.

Проект нового базового закона о региональной власти депутаты приняли во втором и третьем чтениях. Среди предлагаемых изменений — избираться губернатором можно более двух раз подряд, а время нахождения глав субъектов РФ у власти станет равным и составит пять лет.

Что изменится

Законопроектом определили принципы деятельности властных структур в российских регионах. Теперь федеральные и региональные органы смогут частично передавать друг другу полномочия при отсутствии противоречий с основным законом.

Правительства всех уровней документом включили в единую систему публичной власти. На президента РФ возложили ответственность за их согласованную работу и взаимодействие.

Теперь главу субъекта местные жители или депутаты регионального заксобрания будут избирать напрямую и на пять лет. Раньше каждый регион срок полномочий устанавливал самостоятельно, не превышая планку в те же пять лет.

Название должностей представителей разного уровня власти сменят. Вместо губернатора, президента, главы республики или областной администрации, а также мэра появится просто глава с предусмотренным дополнительным наименованием.

Из законопроекта исключили основания для утраты доверия, уточнило РИА «Новости». После отставки аналогичную должность нельзя занимать ни в одном регионе. Также в документе появился список чиновников, назначение которых нужно согласовывать с Москвой. В первую очередь новшество коснется тех, кто работает с финансами региона.

Работающим в заксобраниях депутатам запретили заниматься бизнесом. Региональные власти будут переводить на электронный документооборот и дистанционное взаимодействие. Онлайн-совещания правительства РФ уже стали обычной практикой.

Пережитки прошлого

Сенатор от Смоленской области и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» отметил, что принятый Госдумой закон соответствует всем дипломатическим принципам.

«Этот закон приведет к абсолютной стабилизации власти, и чиновники, которые избираются, будут понимать, что ситуация сегодня абсолютно прозрачная, и им надо очень внимательно думать над тем, какое мнение и какие последствия могут быть после их ухода», — подчеркнул он.

Наименование региональных глав президентами Клинцевич назвал пережитком 1990-х годов и «крайне недопустимой вещью». По его мнению, в настоящее время «отдельные силы, в том числе извне, пытаются через эту ситуацию культивировать национальный сепаратизм».

Период, когда Ельцин говорил: «Берите суверенитеты, сколько хотите», закончился. Суверенитет есть у России, а все остальные его поддерживают и исполняют Франц Клинцевич сенатор

Указанные в законе сроки нахождения у власти губернаторов увеличат эффективность их работы, считает сенатор. Он уверен, что главы регионов будут понимать, что на своем посту они смогут заработать авторитет и после ухода двигаться дальше по карьерной лестнице.

«Проработав два срока, у них будет реальный шанс при наличии соответствующих успехов двигаться дальше по политической, экономической и государственной структуре», — заметил он.

Клинцевич положительно отнесся к возможности региональных властей работать удаленно. Тем не менее такое возможно не для всех категорий, в том числе и непосредственно для глав субъектов. И хотя вопрос требует серьезного рассмотрения, очень многим профессиям придется как-то перестроиться.

«Сегодня, исходя из пандемии, IT-технологии шагнули гигантскими шагами вперед. Это веление времени. Конечно, это снизит коммуникацию и то, что в законе говорят об удаленности в отдельных ситуациях, но, возможно, в этом есть смысл и в этом есть будущее», — заключил Франц Клинцевич.