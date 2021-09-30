Регулярная раздача денег на школьников не нашла поддержки. Помогать стоит только нуждающимся

Счетная палата предложила выплачивать семьям со школьниками по 20 тысяч рублей перед каждым учебным годом. Деньги возьмут из маткапитала. Однако эксперты сочли такой подход слишком общим, ведь далеко не все россияне нуждаются в этих средствах. А вот направления маткапитала давно пора расширять.

Семьи российских школьников, возможно, смогут ежегодно получать по 20 тысяч рублей. Именно такую сумму Счетная палата РФ предложила выплачивать на подготовку детей к учебному году. По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на финансовую помощь составят около 60 миллиардов рублей.

В этом году перед началом учебного года Владимир Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей как единовременную материальную поддержку. Это решение президента России стало отправной точкой для инициативы Счетной палаты.

Деньги планируют брать из средств материнского капитала. В отчете ведомство уточнило, что в среднем россияне тратят на подготовку мальчика к школе 19,3 тысячи рублей. Сборы девочки обходятся в 23,8 тысячи рублей. Такие суммы равны 35 и 43% среднемесячной номинальной начисленной зарплаты.

Пора расширить возможности маткапитала

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сказал «360», что, по его мнению, нет смысла выплачивать 20 тысяч рублей на сборы детей к школе. Материнский капитал, когда его приняли, был рассчитан на более серьезные вещи, например, на улучшение жилищных условий.

«Но, к сожалению, как раз вот здесь под улучшением жилищных условий понимается приобретение новых помещений и какой-то капитальный ремонт. А ведь есть и отдельные мероприятия, которые могут хотеть реализовать семьи, например газификация, водоотведение, канализация, другие работы. Их тоже можно было бы финансировать», — рассказал Александр Сафонов.

Он также уточнил, что еще одним важным аспектом для россиян является приобретение автомобиля. По словам эксперта, машина улучшает коммуникацию для родителей и дает возможность для их более мобильного поведения на рынке труда.

Если родители уже успели потратить материнский капитал до того момента, как ребенок пошел в школу, они все равно смогут получить обещанную выплату. Александр Сафонов пояснил, что речь идет о той части, которая индексировалась и оказалась постфактум на счету владельцев материнского капитала.

Только адресная помощь

Кандидат психологических наук и коуч, мама шестерых детей Лариса Суркова призналась «360», что выступает за то, чтобы такая помощь была адресной. Такая позиция объясняется тем, что есть немало людей, которые направляют выплаты отнюдь не на своих детей.

«Я за то, чтобы не оказывали финансовую помощь и стимулирование рождаемости детей неадресно. Потому что, к сожалению, очень многие превращают это если не в бизнес, то в способ наживы. И рождаемость-то, может быть, и растет, только что в результате? В результате у нас все равно растет количество насилия над детьми, домашнего насилия и так далее. Что мы стимулируем, не очень понятно», — сказала Лариса Суркова.

По ее мнению, не стоит раздавать всем эти деньги, при том что есть большое количество семей, которым доход позволяет самостоятельно собрать детей к школе. Стоит перераспределить этот бюджет более грамотно и поддерживать тех, кому действительно эта помощь нужна.

«Есть многодетные семьи совершенно прекрасные, которые занимаются развитием детей, пытаются вложиться, но сложно, нет возможности. Есть мамы-одиночки, у нас их очень много. Поэтому я против такой огульной помощи: „А давайте всем поможем-раздадим!“ А что потом-то? Кто потом придет и спросит, куда эти деньги потратили?» — задалась вопросом психолог.

Лариса Суркова уточнила, что у некоторых родителей неплохо было бы спросить, ходят ли вообще их дети в школу. По словам психолога, таких историй довольно много: взрослые получают выплаты и тратят их по своему усмотрению, а ребенок при этом сидит дома.