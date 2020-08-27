Подмосковные холодные ночи разбудили змей. Главные правила, чтобы избежать укуса

Подмосковные леса стали опаснее — у змей началась осенняя миграция. Это значит, что кишащих ползучих тварей можно увидеть чаще. И для любителей лесных прогулок, сбора грибов и ягод это время для максимальной настороженности. Рассказываем, что делать при встрече со змеей и как себя вести, если вас укусили.

Змеи начали мигрировать раньше из-за пониженной температуры воздуха в ночное время суток. С наступлением холодов пресмыкающиеся собираются в укрытие, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы. В одной норе могут собраться несколько десятков и даже сотен змей, рассказал начальник отдела охраны лесов ГКУ МО «Мособллес» Святослав Некляев.

В «Мособллесу» уточнили, что змеи в основном прячутся в норах грызунов, старых больших пнях и бревнах.

В подмосковных лесах водятся два видя ядовитых змей — гадюка обыкновенная и Никольского. Определить опасное пресмыкающееся можно по следующим параметрам: длина до 70 сантиметров, короткий хвост. Отличить от ужа гадюку можно отсутствием желтых пятен на голове. Гадюка имеет характерный рисунок на спине в виде ромбов, а глаза у нее рубиновые. Окраска может быть от металлическо-серого до охристо-желтого. В то же время гадюка Никольского полностью черная.

Гадюка Никольского / Источник фото: Wikipedia

Чем опасен этот вид змей? Их яд влияет на свертываемость крови. В первые минуты после укуса человек чувствует боль, появляется гиперемия (то есть сильная заполненность кровью) и отечность, которые нарастают со временем.

В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их убивать. Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей. И помните: змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены Елена Казимир председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

Место встречи со змеей

«360» попросил инструктора Школы выживания в дикой природе Дмитрия Алешкина объяснить, как вести себя при встрече со змеей и что делать в случае, если она вас укусила. Специалист рассказал, что перед походом в лес необходимо надевать правильную обувь — либо высокие ботинки, либо резиновые сапоги. Ведь обычно гадюка кусает именно в область в районе ступни.

Собиратели грибов и ягод должны быть предельно внимательны перед тем, как пускать руку в какой-либо куст, ведь именно там может сидеть змея. Чтобы не получить укус, нужно сначала пнуть этот объект ногой. Змея сама уползет, если она там есть.

Гадюка обыкновенная / Источник фото: Wikipedia

Простой совет — смотреть под ноги. Змея со стороны сама не нападет. Единственный период у гадюк, когда она проявляет агрессию к человеку и сама может напасть, это май-начало июня, когда идет период спаривания. Но обычно они в это время далеко в лесу находятся Дмитрий Алешкин.

Помимо высоких сапогов и внимательности, нужно не забыть взять с собой какую-либо длинную палку. Она будет работать как пинок ногой, но только на еще большем расстоянии. Если в кусте сидит змея, то она укусит палку, а не ногу.

Бывает такое, что даже меры предосторожности не помогают. Если вы заметили гадюку на расстоянии, а она увидела вас, то нужно медленно и спокойно отойти в противоположную сторону. Однако если человек ударил по кусту палкой и змея вылезла, то важно помнить, что змея обычно отползает сама и никогда не преследует человека.

Алешкин не упустил и ситуацию, при которой гадюка все-таки укусила человека. Ни в коем случае не надо отсасывать яд, как это показано в фильмах. Нужно спокойно вызвать скорую, а пока ее ждете — приподнять конечность, чтобы яд задержался в одном месте, а не распространялся по организму.

Для большинства людей укус не смертелен. Для взрослого здорового человека максимум два-четыре дня будет опухоль сильная и болезненная. <…> Группа риска — это дети и пожилые люди Дмитрий Алешкин.

Альтернативный метод — покупка сыворотки под названием «Антигадюка». Этот препарат можно купить без рецепта. Ввести противоядие нужно в место укуса, после чего со временем все последствия исчезнут.