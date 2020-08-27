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    27 августа 2020, 21:04

    Подмосковные холодные ночи разбудили змей. Главные правила, чтобы избежать укуса

    Борис Ломакин , Дарья Новая

    Подмосковные леса стали опаснее — у змей началась осенняя миграция. Это значит, что кишащих ползучих тварей можно увидеть чаще. И для любителей лесных прогулок, сбора грибов и ягод это время для максимальной настороженности. Рассказываем, что делать при встрече со змеей и как себя вести, если вас укусили.
    Подмосковные холодные ночи разбудили змей. Главные правила, чтобы избежать укуса

    Змеи начали мигрировать раньше из-за пониженной температуры воздуха в ночное время суток. С наступлением холодов пресмыкающиеся собираются в укрытие, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы. В одной норе могут собраться несколько десятков и даже сотен змей, рассказал начальник отдела охраны лесов ГКУ МО «Мособллес» Святослав Некляев.

    В «Мособллесу» уточнили, что змеи в основном прячутся в норах грызунов, старых больших пнях и бревнах.

    В подмосковных лесах водятся два видя ядовитых змей — гадюка обыкновенная и Никольского. Определить опасное пресмыкающееся можно по следующим параметрам: длина до 70 сантиметров, короткий хвост. Отличить от ужа гадюку можно отсутствием желтых пятен на голове. Гадюка имеет характерный рисунок на спине в виде ромбов, а глаза у нее рубиновые. Окраска может быть от металлическо-серого до охристо-желтого. В то же время гадюка Никольского полностью черная.

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    Гадюка Никольского / Источник фото: Wikipedia

    Чем опасен этот вид змей? Их яд влияет на свертываемость крови. В первые минуты после укуса человек чувствует боль, появляется гиперемия (то есть сильная заполненность кровью) и отечность, которые нарастают со временем.

    В Московской области гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их убивать. Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей. И помните: змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены

    Елена Казимирпредседатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

    Место встречи со змеей

    «360» попросил инструктора Школы выживания в дикой природе Дмитрия Алешкина объяснить, как вести себя при встрече со змеей и что делать в случае, если она вас укусила. Специалист рассказал, что перед походом в лес необходимо надевать правильную обувь — либо высокие ботинки, либо резиновые сапоги. Ведь обычно гадюка кусает именно в область в районе ступни.

    Собиратели грибов и ягод должны быть предельно внимательны перед тем, как пускать руку в какой-либо куст, ведь именно там может сидеть змея. Чтобы не получить укус, нужно сначала пнуть этот объект ногой. Змея сама уползет, если она там есть.

    Подмосковные холодные ночи разбудили змей. Главные правила, чтобы избежать укуса | Изображение 2
    Гадюка обыкновенная / Источник фото: Wikipedia

    Простой совет — смотреть под ноги. Змея со стороны сама не нападет. Единственный период у гадюк, когда она проявляет агрессию к человеку и сама может напасть, это май-начало июня, когда идет период спаривания. Но обычно они в это время далеко в лесу находятся

    Дмитрий Алешкин.

    Помимо высоких сапогов и внимательности, нужно не забыть взять с собой какую-либо длинную палку. Она будет работать как пинок ногой, но только на еще большем расстоянии. Если в кусте сидит змея, то она укусит палку, а не ногу.

    Бывает такое, что даже меры предосторожности не помогают. Если вы заметили гадюку на расстоянии, а она увидела вас, то нужно медленно и спокойно отойти в противоположную сторону. Однако если человек ударил по кусту палкой и змея вылезла, то важно помнить, что змея обычно отползает сама и никогда не преследует человека.

    Алешкин не упустил и ситуацию, при которой гадюка все-таки укусила человека. Ни в коем случае не надо отсасывать яд, как это показано в фильмах. Нужно спокойно вызвать скорую, а пока ее ждете — приподнять конечность, чтобы яд задержался в одном месте, а не распространялся по организму.

    Для большинства людей укус не смертелен. Для взрослого здорового человека максимум два-четыре дня будет опухоль сильная и болезненная. <…> Группа риска — это дети и пожилые люди

    Дмитрий Алешкин.

    Альтернативный метод — покупка сыворотки под названием «Антигадюка». Этот препарат можно купить без рецепта. Ввести противоядие нужно в место укуса, после чего со временем все последствия исчезнут.

    Новости SMI.FM