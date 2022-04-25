Разборки треш-стримера с человеком в балаклаве. Конфликт в интернете мог стать причиной взрыва в многоэтажке Петербурга

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге неизвестный атаковал квартиру треш-стримера Михаила Ануркина. В девятиэтажке произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, это могла быть петарда. В случившемся разбирается Следственный комитет. Отец стримера предположил, что сын мог кому-то перейти дорогу.

Неизвестный в балаклаве

О происшествии в доме на Товарищеском проспекте стало известно сегодня утром. Источник ТАСС заявил, что из здания эвакуировали 66 человек. На время работы спасателей и проверки здания людей разместили в школе, уточнил собеседник агентства.

В результате ЧП никто не пострадал, но дом получил повреждения. По информации источника ТАСС, после взрыва пострадали двери лифта, выбило стекла, а на фасаде трех последних этажей появилась трещина.

В региональном ГСУ СК РФ заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». По версии следствия, в ночь на 25 апреля около квартиры, расположенной на восьмом этаже, произошел «хлопок, предположительно, петарды».

«В результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Предполагаемый виновник атаки попал на видео с камер наблюдения, установленных в доме. Запись появилась в распоряжении «360». На кадрах можно видеть мужчину, который скрывает свое лицо под балаклавой, на голову он натянул капюшон.

Приветливый был молодой человек

В квартире, рядом с которой взорвался неустановленный предмет, живет стример Михаил Ануркин. Ему 35 лет. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у него уже не первый год происходят достаточно жесткие разборки с пранкерами. В частности, летом 2020 года к нему приехал СОБР после сообщения о том, что он держит в квартире заложницу. Его отцу заказывали катафалк. Самым безобидным был заказ пиццы среди ночи.

Сосед стримера по имени Андрей рассказал, что Михаил вел себя вполне нормально, здоровался и в целом его можно назвать приветливым молодым человеком. Хотя были и неприятные случаи.

«В начале зимы вызывали полицию — что он что-то там стучал, орал. Собирался поджечь квартиру, были у него такие сдвиги. Была переписка с соседями, что он опять буянит», — пояснил мужчина в комментарии «360».

Он добавил, что после случившегося приехал отец Михаила. Обычно глава семьи живет на даче, мама молодого человека умерла. Взрыва, который произошел в их доме минувшей ночью, сосед не слышал, но в районе 03:00 началась эвакуация. «Нас вывели на улицу. И вот мы где-то с 03:00 до 06:00 были на улице», — уточнил он.

На место пригнали автобус, где можно было погреться. Обратно в дом начали пускать только в 06:00, но не всех, а жильцов с первого по шестой этаж.

«Выше Следственный комитет работал, взрывотехники. Повреждения — восьмой этаж, где было взрывное устройство самодельное. Там двери были выбиты в квартирах. Выбило двери у лестницы, в парадной, восьмой-девятый этажи — стеклопакеты выбиты. Стеклопакет упал на припаркованную машину, повредил. Почему-то наличники, где лифтовые двери, были повреждены. Взрывная волна пошла по шахте», — пояснил он.

Кто-то молчит, а кто-то отвечает

Отец треш-стримера в беседе с «360» рассказал, что с сыном он почти не поддерживает связь и по большей части живет на даче, вчера он тоже был не в городе. О том, что у Михаила мог произойти конфликт незадолго до взрыва, отец не знает.

«У нас отношения на нулевой планке стоят, я с сыном не общаюсь. Я обычно на даче, дома бываю редко. На работе или на даче. Я не общаюсь с сыном, у нас разные возрастные категории. Можно сказать, существо, а не сын, такое бывает. Мы языка общего не находили», — сказал собеседник «360».

Мужчина добавил, что в целом представляет, чем занимался сын. При этом он подчеркнул, что молодой человек должен был понимать, что люди могут по-разному реагировать на его деятельность.

«Ведь кто-то из людей, которых он посылает, утерся и пошел дальше, а кто-то отвечает. Вот нарвался на тех, кто отвечает. Логика тут простейшая, она не требует громадных извилин. <…> Он может говорить, как нормальный человек, а потом перейти на сплошной мат и говорить такие вещи, за которые просто голову бы сразу открутили, насчет мамы пройтись. Кому и что он сказал, я не знаю», — добавил Ануркин-старший.

Отец стримера добавил, что сын не жаловался на угрозы. Все обстоятельства ЧП продолжает выяснять СК. В рамках расследования проведут необходимые экспертизы.