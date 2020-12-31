Российские хоккеисты разбили шведов в группе МЧМ. Победа важна как для истории, так и для турнирной таблицы

Российская молодежная команда по хоккею обыграла шведов в финальном матче отборочного этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ). Они закончили великую серию шведов, которые 14 лет не проигрывали в группе МЧМ. Горячая кровь и канун Нового года сыграли свою роль и дали России хороший шанс в дальнейших матчах.

Победа в овертайме

В последние 14 лет шведы показывали очень хорошие результаты в хоккее и накануне матча с российской командой успешно разгромили чехов и австрийцев. Игру команды называли великой серией побед: 53 раза подряд на групповых этапах МЧМ шведские хоккеисты побеждали остальные команды.

Однако российская молодежка сумела прервать эту традицию. В канун Нового года наши хоккеисты обыграли команду шведов в овертайме и получили первое место в группе.

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд заявил «360», что наша команда сыграла хорошо. Ребята были достаточно настойчивы и агрессивны в атаке, поэтому и получили результат.

«К сожалению, не смогли по счету сыграть, потому что три раза вели, три раза шведы догоняли. Но молодцы, что выиграли в овертайме», — уверен он.

Хоккейный эксперт, бывший хоккеист Евгений Чижмин заявил, что результат игры нашей команды его не разочаровал, спортсмены хорошо показали себя на льду с достаточно сильным соперником.

«Достойный результат, потому что шведы — одни из фаворитов на этом чемпионате. Главное, чтобы это перешло на следующие, основные матчи. Там будет и характер, и адреналин. Главное, чтобы никто не заболел», — уверен он.

Стратегическая важность

При этом ни одна из предыдущих игр не была для российской команды такой успешной. На матче с Чехией Россия впервые с 2012 года не забила ни одной шайбы в ворота соперника. Выиграть у шведов было важно.

Леонид Вайсфельд сказал «360», что на самом деле игра была довольно обычной для отборочного этапа. Самые важные встречи еще ждут наших спортсменов впереди, в четвертьфинале, полуфинале и финале молодежного чемпионата мира.

По его словам, эта победа была важна для наших хоккеистов прежде всего тем, что в четвертьфинале МЧМ Россия попадет не на самого сильного соперника и получит хороший шанс на триумф.

«В четвертьфинале они выходят либо на словаков, либо на немцев. Было бы значительно хуже, если бы они выходили на канадцев или финнов. Следующий матч наши наверняка выиграют», — уверен он.

Вице-президент ХК «Спартак» Валерий Каменский добавил, что в ситуации, когда турнир идет к развязке, каждая игра важна.

«Ребята приобрели уверенность после этой победы. Здорово, что предновогоднее настроение у них будет хорошее. Это даст им толчок на следующие важные игры», — добавил он.

Имеет значение эта победа и для истории молодежного хоккея — не меньшее, чем для турнирной таблицы и боевого духа команды, уверен Каменский.

Обида проигравших

Однако были к нашей команде и претензии. Лидер шведской сборной Александер Хольц обвинил россиян в «грязной игре». Он заявил, что его соотечественники обладают большим мастерством, а наша сборная вынуждена прибегать к подсечкам и ударам, из-за чего во втором периоде было удалено сразу четыре российских игрока.

Однако вскоре после заявления Хольца судьи удалили уже его за то, что он называл «грязной игрой» у россиян. Такие слова лидера команды соперника Вайсфельд объяснил обычной обидой пораженного.

«Это обычное дело: когда кто-то проигрывает, начинает искать причины. Что касается удалений, мне тоже это не понравилось, но это скорее несдержанность, а не грязная игра. Там было пропущено и у шведов несколько удалений. Я считаю, что в целом судейство было квалифицированное», — уверен он.

Чижмин же удаления наших игроков списал на нервы и молодость хоккеистов.

«Игра была неординарная, положение в турнирной таблице обязывало. Все-таки это молодежь, не все еще крепкие нервами», — сказал он.

Каменский заключил, что все зависит от настроя наших молодых спортсменов. Молодежный хоккей очень непредсказуем и прогнозировать в нем сложно, но если наши спортсмены будут играть с остальными командами, как со шведами, то смогут обыграть всех.