Сына авторитета назвали виновником аварии в центре Москвы. Он выехал из бара и разбил сразу два Mercedes

На Тверской улице в Москве утром 9 августа столкнулись два Mercedes. От удара один из автомобилей вылетел на полосу встречного движения, а потом выехал на тротуар и врезался в гостиницу InterContinental.

По предварительным данным, аварию устроил водитель автомобиля Mercedes AMG GT, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции. Он неправильно выбрал дистанцию, из-за чего произошло столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200. В результате спорткар выбросило на тротуар.

По словам очевидцев, Mercedes AMG GT ехал на высокой скорости, сообщил Telegram-канал «112». Источник РЕН ТВ сообщил, водитель был сильно пьян, а из машины изъяли пакет с каким-то белым веществом.

Водителя Mercedes E-200 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу имени Боткина. Предварительный виновник аварии попал в больницу имени Склифосовского в бессознательном состоянии. У него ушиб головного мозга, он в коме.

Участники аварии

Владельцем спорткара, по данным РБК, является Зелимхан Сааев. Но его не было за рулем в момент ДТП.

«Я не могу сказать, где перед ДТП был друг, но, со слов очевидцев, вроде был в баре. Лично я не замечал, чтобы он когда-либо в состоянии алкогольного опьянения садился за руль», — сообщил Сааев изданию.

Аварию мог устроить его друг, 40-летний бизнесмен Эскерхан Муталибов. В прошлом он был держателем акций бывшей авиакомпании «Трансаэро». По сведениям РЕН ТВ, акционером он был с 2001 года, а в 2012-м судился с руководителем компании. Муталибов в машине был не один, но пассажир скрылся с места аварии.

Водителем Mercedes E-200, по данным «Московского комсомольца», является Виктор Королев. Источник издания сообщил, что у него не было при себе документов, как и у Муталибова.

По данным РЕН ТВ, за несколько минут до аварии Эскерхан Муталибов выехал из ночного заведения, которое находилось в отеле InterContinental, с девушкой. После ДТП она сбежала, сейчас ее разыскивает полиция. Брат Виктора Королева рассказал РЕН ТВ, что водитель Mercedes AMG GT пересекал две сплошные, ездил туда-обратно по всей Тверской.

«За ночь сделал столько нарушений, гонял с такой скоростью, что мог повредить еще кого-нибудь», — сказал он.

Кто такой Эскерхан Муталибов

Имя Эскерхана Муталибова гремело в СМИ в 2010-х годах. Он пытался вернуть себе 5% акций авиакомпании «Трансаэро» стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Когда ему отказали в Арбитражном суде Москвы, он обратился Высокий суд Лондона. В то время он постоянно жил в Великобритании, учился в Оксфорде, а затем там преподавал. Об этом писали «Известия».

Муталибов утверждал, что его часть акций незаконно списали в 2004 году. Хотя по документам он сам их продал в марте 2004 года Хамзату Дудуркаеву, который в то время был гендиректором ЛогоВАЗа, одной из структур Бориса Березовского.

Дудуркаев перепродал их Сергею Опарину, сотруднику «Трансаэро». Затем они перешли председателю совета директоров «Трансаэро» Александру Плешакову. При этом Муталибов уверял, что в день сделки его не было в Москве. Он документально подтвердил, что в этот день находился в Оксфорде.

Добиться справедливости Муталибову не удалось. После сделки один из ее свидетелей Сергей Опарин бесследно исчез, а генеральный директор ЗАО «Трансаэро» Магомед Шарипов загадочно умер в 40 лет.

В октябре руководители «Трансаэро» Ольга Плешакова и Александр Плешаков и вовсе объявили себя банкротами из-за долгов в размере 250 миллиардов рублей. Перед этим они покинули Россию.

Отец Эскерхана Муталибова — член чеченской ОПГ Магомед Муталибов по кличке Иса, который в начале 2000-х контролировал Юго-Западный округ Москвы. По данным газеты «ВЕК», он «крышевал» гостиницы «Берлин», «Севастополь», «Спутник», «Орленок», «Южная».

По информации издания, Магомед Муталибов был правой рукой лидера чеченской группировки Хож-Ахмеда Нухаева. Газета также сообщила, что Муталибов-старший в свое время построил прибыльный наркобизнес.