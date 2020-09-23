Раввин под прикрытием. Как кубанская полиция вышла на «граждан СССР» и предотвратила убийство

Полиция Краснодарского края предотвратила заказное убийство местного раввина. Для этого сотруднику пришлось внедриться в организацию под видом наемного убийцы, а затем устроить фотосессию с накладной бородой и поддельной кровью.

Настоящую спецоперацию пришлось предпринять краснодарским полицейским, чтобы предотвратить заказное убийство. Двое жителей Славянска-на-Кубани, состоящие в местном неофициальном движении «граждан СССР», наняли киллера. За убийство они пообещали высокопоставленную «должность» в своей организации. На объявление откликнулся полицейский, который под видом профессионального убийцы встретился с заказчиками лично и получил от них монтажный нож, маску и чулок.

После этого полицейские с помощью гримера устроили инсценировку убийства — надели на одного из сотрудников накладную бороду, кипу, хорошенько загримировали, облили поддельной кровью и нарисовали на шее порезы. Подготовка была запечатлена на видео.

Сделав яркие постановочные фото, полицейские отправили их заказчикам в качестве доказательства убийства. И уже с этими доказательствами полиция нагрянула к организаторам несостоявшегося убийства на квартиру — те как раз праздновали успех своего дела.

Личность человека, убийство которого заказали, полиция не раскрывает, однако местные СМИ усматривают в загримированном сходство с главным раввином Краснодара Арье Лейб Ткачом. Да и характерная кипа и борода говорят о том, что целью заказчиков убийства был еврейский религиозный деятель. Это предположение подтверждается еще и тем, что недавно раввин уже был замешан в конфликте с «гражданами СССР».

Кто такие «граждане СССР»?

Сведения о движении «граждан СССР», действующем на территории Краснодарского края, весьма туманны и противоречивы. Оно не имеет четкой структуры и объединяют людей с эклектичными и довольно маргинальными политическими взглядами. Их идеология смешивает идеи «космического коммунизма» (то есть не по Марксу, а как представление о Царстве Божием), оккультизма и ярко выраженного антисемитизма, обильно приправленные ностальгией по советскому периоду. Религиовед Роман Силантьев характеризует движение как «агрессивную секту некрокоммунистов».

Но главное, на чем зиждется идейная платформа «граждан СССР» — это отрицание легитимности современного российского государства. По их версии, Советский Союз был незаконно оккупирован «иностранной коммерческой организацией». Соответственно, в их понимании жители России до сих пор являются гражданами СССР, а Конституция 1993 года была принята незаконно. Действует же для «граждан СССР» Конституция 1977 года.

А раз так, то и действующее законодательство «оккупантов» для «граждан СССР» не является обязательным для исполнения — в частности, они не считают себя обязанными платить налоги и закрывать кредиты. Собственно, именно этим они в основном и заманивают к себе единомышленников: люди, погрязшие в долгах и кредитном рабстве, примыкают к «гражданам СССР» в надежде на освобождение от уплаты кредитов и скорую смену власти, в результате чего все долги будут аннулированы.

«Гражданае СССР» и евреи

Прежде «граждане СССР» не совершали каких-либо насильственных действий. Они регулярно собираются на «советы граждан СССР», а также имеют дочерние организации вроде «Народного суда СССР», «Народной милиции СССР» и «Народного контроля». Представители последней периодически устраивают «проверки» — то есть приходят в разные коммерческие организации, государственные органы и… синагоги, чтобы высказать свои претензии и потребовать ответа.

Так они в конце августа заявились в синагогу Краснодара, где застали Лейб Ткача. В течение часа они обвиняли раввина в том, что он «навязывает чуждые России ценности». Чуть ли не на выходе одну из лидеров общества задержала полиция, после чего женщина призвала сторонников к «партизанским действиям» против иудеев. Не исключено, что несостоявшееся заказное убийство должно было стать как раз таким действием.

Возможно, теперь организаторам грозит обвинение сразу по нескольким статьям — не только о покушении на убийство, но и о возбуждении межнациональной розни.