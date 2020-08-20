Равные условия и никаких премий. Какой будет новая система зарплат для госслужащих

В Госдуме осенью рассмотрят законопроект правительства об изменении системы оплаты труда госслужащих. Поправки предполагают изменение структуры выплат.

Депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в статью 144 Трудового кодекса о системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Согласно этим поправкам, кабмин будет разрабатывать четкие требования по структуре заработной платы госслужащих в разных регионах страны.

Для чего это нужно?

На данный момент вопрос о системе оплаты труда госслужащих находится в компетенции местных властей, а нормы для регулирования этой системы носят в основном чисто рекомендательный характер. В итоге власти регионов зачастую перекладывают эту обязанность на сами организации, из-за чего условия труда рядовых сотрудников часто оказываются неудовлетворительными.

Источник фото: РИА «Новости»

Об этом нюансе «360» подробно рассказал Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. По его словам, на первых порах правительство стремилось как можно больше средств в размере фонда оплаты труда вкладывать в стимулирующие выплаты, таким образом мотивируя людей на более качественную и производительную работу.

Оказалось, что это не работает, поскольку не все руководители оказались готовы к методам распределения этих выплат, которые были одобрены внутри коллектива или прописаны в трудовых соглашениях. И это породило целую систему перекосов, когда выплаты доставались руководству, а рядовой персонал недополучал. Тогда пришлось ввести ограничение, чтобы разница в коэффициентах выплат была не больше восьми. Теперь же наступило время, когда нормы выплат работникам бюджетной сферы потребовали законодательного закрепления.

В общем, смысл поправок в том, чтобы оклад госслужащих определенной категории был одинаковым для всей страны, а зарплата если и отличалась бы, то ровно на районный коэффициент, который может разниться в зависимости от климатических условий или расстояний. И эти коэффициенты тоже нужно подвести под единую систему.

Конечно, система окладов должна быть абсолютно единой. Какая разница, работать врачом в Курской области или на Сахалине? Затраты ведь те же. Должностной оклад должен определяться исключительно уровнем полномочий Валерий Рязанский первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Об этом же ранее говорил и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сейчас существуют разные зарплаты даже в пределах одной климатической зоны, и это нужно менять. При этом Нилов отметил, что надо не понижать зарплату там, где она выше, а наоборот, дотягивать отстающие регионы.

Рязанский уточнил, что смысл поправок именно в том, чтобы поменять структуру заработной платы, чтобы основную ее часть составляли не коэффициенты, не премиальные, а непосредственно оклад.

Источник фото: РИА «Новости»

«На мой взгляд, из той зарплаты, которую люди сейчас получают, не менее 70% должен составлять должностной оклад. Во-первых, это позволит более справедливо оценивать труд людей, а во-вторых, позволит убрать „воздух“ в штатном расписании — когда людей не хватает, а устроиться на работу все равно невозможно. Потому что чтобы обеспечить себе достойную зарплату, люди работают на 1,5-2 ставки. И получается парадокс: тратится одно и то же время, но трудоустройство не удается, потому что фонд оплаты труда этих вакансий делится между теми, кто совмещает ставки», — заявил Рязанский.

Депутат добавил, что если где-то окладная система выше предполагаемой, то надо искать выход из положения: например, выходить на какую-то систему коллективных договоров.

В любом случае нужно помнить золотое правило пенсионного законодательства: ни в коем случае новые выплаты не должны уменьшать те выплаты, которые люди получают сейчас Валерий Рязанский первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Правда, Рязанский отметил, что такая проблема вряд ли возникнет: у госслужащих даже самого высокого уровня оклад обычно низкий, зарплату формируют в основном коэффициенты — широта полномочий, сложность работы и так далее.

Пенсионное законодательство, кстати, далеко не всегда учитывает дополнительные выплаты, связанные с коэффициентами. И тем более не учитывает оно премию — обычно пенсия формируется по окладу. Многие из сотрудников, работавших на госслужбе, заработали себе и пенсию госслужащего, и обычную страховую пенсию. И у них страховая пенсия зачастую оказывается выше пенсии госслужащего. То есть увеличение оклада должно обеспечить и достойную пенсию, и застраховать на случай потери работы.