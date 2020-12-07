Равносильно смертному приговору. Могут ли Винника экстрадировать в США

Парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Ему осталось отбыть из них полтора года. После этого россиянина ждет экстрадиция или в США, или в Россию. Эксперты говорят, что в Штатах его будут ждать еще более жесткие тюремные условия.

Французские власти признали Винника виновным по одному из четырнадцати пунктов обвинения. За отмывание денег при отягчающих обстоятельствах его приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Поскольку три с половиной года он провел в СИЗО, ему осталось пробыть под стражей еще полтора года. Защита Винника хочет обжаловать приговор. Об этом сообщили РИА «Новости».

Ранее Франция обвиняла россиянина еще и в вымогательствах и отмывании денег в составе преступной группировки на территории страны. Якобы он был причастен к распространению вируса-вымогателя Locky. Эти обвинения с него сняли.

На этом приговоре приключения Александра не заканчиваются. Поскольку ему представлены обвинения также в США и России, после выхода из парижской тюрьмы его могут ждать экстрадиция и очередной срок.

Изначально его арестовали на Кипре в июне 2017 года по запросу американских властей. А французские власти направили свой запрос в 2018 году, по которому его потом и отправили в Париж в 2020 году.

Американцы считают, что Винник один из руководителей BTC-e — нелегальной биржи по продаже крипотовалюты. В России же его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации на 750 миллионов рублей и хищении более 600 тысяч рублей. Сам Винник еще во время задержания в Греции был согласен на экстрадицию в Россию.

Куда экстрадируют

Консул России во Франции Алексей Попов заявил о том, что Винник должен быть экстрадирован в Россию.

«Он — гражданин России и не является гражданином любой другой страны, и было бы логично провести следственные действия в России, тем более, что он работал только в России», — передает его слова ТАСС.

Попов считает, что отказ в экстрадиции указывает на то, что процесс принял политический оборот. Если бы речь шла о действительно серьезном расследовании преступлений, связанных с этой биржей и с программой Locky, то обратились бы за информацией в Россию. Однако никто сотрудничать не предлагал.

Адвокат Винника Фредерик Бело сказал, что вопрос о дальнейшей экстрадиции будет подниматься уже после завершения рассмотрения апелляции. А это будет примерно через четыре месяца, пишет ТАСС.

Член Общественной палаты Мария Бутина говорит, что в отношении Винника было четыре запроса на экстрадицию: два от России, один от США и один из Франции. Сейчас его никуда отправлять не должны, и эти полтора года он проведет именно во французской тюрьме, поскольку обвинение в отмывании денег через биржу не имеет отношения к обвинениям в других странах.

После будет решаться вопрос экстрадиции, и Россия конечно настаивает на том, чтобы его отправили в страну гражданства.

«Он наш гражданин. У него есть двое детей. Месяц назад умерла жена. Он потерял бабушку. Он потерял уже практически все, что у него было: и работу, и друзей. Мы настаиваем на том, чтобы Саша был вместе со своей семьей», — подчеркнула Бутина.

По ее словам, Россия будет бороться за возвращение Винника домой.

Юрист и правозащитник Михаил Федотов говорит, что важно еще учитывать, что если Франция экстрадирует Александра в Россию, то в США он уже не попадет. А если он будет экстрадирован в Штаты, то после этого Россия сможет вновь потребовать экстрадицию.

Еще важно наличие соглашения между странами о помощи по уголовным делам. Если его нет, то вопрос экстрадиции всегда усложняется.

Федотов также отметил, что видел Винника, когда тот находится в греческой тюрьме. По его словам, посольство России часто посещало его и старалось помогать.

Условия тюремной жизни

Адвокат россиянина Фредерик Бело говорил, что условия жизни Винника в тюрьме стали несколько лучше. Об этом сообщил ТАСС.

Тюрьма «Санте», куда он попал, пару лет назад была полностью переделена. Количество заключенных сократили с 920 до 800, а площадь камер увеличили с 7 до 9 квадратных метров. У Винника в камере теперь появилась горячая вода.

Содержался он в ней один, дабы избежать контакта с другими заключенными до суда. Бутина отметила, что он все еще находится в одиночной камере и скорее всего это не изменится.

«Одиночное содержание свыше 15 дней приравнивается к пытке. Над ним просто издеваются таким образом. Они пытались выбить с него какие-то признательные показания, но он ни на какое признание не пошел», — подчеркнула собеседница «360».

Он может созваниваться со своей семьей только раз в день и обычно общается с мамой. Благодаря российским консулам, ему иногда удается передавать книги. Из больших достижений — это недавнее разрешение на посещение священника.

По словам Бутиной, если обстоятельства сложатся так, что его отправят в США, а не Россию, то ничего хорошего ждать не стоит. В Штатах ему будет светить до 50 лет лишения свободы, а это равносильно смертному приговору. Условия жизни там у него будут гораздо хуже французских. Виннику вновь придется просидеть несколько лет в СИЗО, пока будут идти судебные разбирательства, а после его опять отправят в одиночную камеру. Именно поэтому так важно вернуть его домой в Россию.