Рациональность против русофобии. Слова посла Украины в Берлине возмутили немцев

Посол Украины в Берлине назвал всех русских врагами и подчеркнул, что среди этих людей у него нет ни одного друга. Более того, он отказался от присутствия на благотворительном концерте с участием российских музыкантов, который организовал президент Германии. Немцев возмутило такое поведение.

Все русские — враги?

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник дал большое интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дипломату не только не удалось вызвать симпатий аудитории газеты, но напротив — немцы были возмущены словами посла. Дело в том, что Мельник признался, что не разделяет русских на хороших и плохих. Он просто считает их врагами — всех. На вопрос журналиста, есть ли у дипломата русские друзья, тот ответил более чем категорично.

«Русские — некоторые отправляются на эту битву, некоторые выбирают ее по собственному желанию. Из убеждения, что они хотят уничтожить Украину. И поэтому мне ясно, наверное, что Россия останется враждебным государством», — подчеркнул Мельник.

Также он удивил репортера отказом от посещения организованного президентом Германии благотворительного концерта с участием российских музыкантов.

«Федеральный президент намеренно организовал это как „знак мира“. Он хотел, чтобы выступали русский пианист и русский баритон, а там сидел украинский посол. В этом заключается провокация», — заявил он.

Реакция немцев

В комментариях к статье немцы очень активно высказывали свое недовольство подобным поведением. Их возмутили русофобские высказывания дипломата. Читатели Frankfurter Allgemeine Zeitung указали на недопустимость ненависти из-за национальности.

«Меня очень злит это обобщение и эта ненависть господина Мельника ко всему русскому», — написал один из пользователей.

«И перед таким человеком трепещет наш канцлер и другие. Он может говорить то, что хочет, а мы говорим спасибо», — подчеркнул другой.

«Заявление Мельника „все русские сейчас наши враги“ и его желание не иметь ни одного русского друга заходит слишком далеко. <…> Мне бы понравилось, если бы он и другие украинцы сказали, что хотят мирно жить с восемью миллионами россиян, в маленькой Европе, так сказать», — добавил третий.

Почему немцы против русофобии

Вопросы к Мельнику в Германии возникают уже давно. Об этом «360» рассказал политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, дипломат уже давно предъявляет немецким властям претензии и даже делает замечания канцлеру.

«Есть такая замечательная русская пословица: „Посади свинью за стол, она и ноги на стол“. Это как раз имеет полное отношение к господину Мельнику. <…> И они все терпят, все это сносят. В нормальной дипломатической практике такой бы посол вылетел, как пробка, давным-давно в свое Отечество. А этому все прощается, поэтому чему удивляться», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что это яркий пример «наглой разнузданности», которую демонстрируют представители украинской власти.

Немцы начинают понимать важность роли России в мире

Немцы сейчас падают в ту же ловушку, что и жители других стран ЕС. Она заключается в том, что долгие годы их учили быть толерантными, помогающими остальным. Но события последних месяцев показывают, что мир совсем не тот, каким его много лет пытались представить в Западной Европе. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Оказалось, что есть двойные стандарты. Оказалось, что толерантность — это тоже напускное. И те случаи, которые были с ранее прибывшими в Германию беженцами из стран Ближнего Востока и Африки, это продемонстрировали. Плюс — рост националистических настроений в самой Германии. <…> Падение доверия к „старым“ политическим партиям. <…> Нет ни одной политической силы, которой в большей степени немцы доверяли бы. Они потеряли уверенность в том, что у них все справедливо», — отметил Подлесный.

По его словам, немцы сейчас начинают понимать роль и значимость России, а также то, что РФ — гораздо больше чем просто страна с богатыми ресурсами. Она ведь оказывает влияние на все стороны жизни, в том числе и в Германии.

«Теперь их (немцев — прим. ред.) раздражает любое противодействие России, которое выходит за грань того, что они могли бы себе позволить. И чем сильнее будет усугубляться социально-экономическая обстановка, а она будет усугубляться… <...> Немцы понимают, что Россию дразнить слишком сильно нельзя», — пояснил политолог.

Теперь тот же отказ Мельника от присутствия на концерте, где будут российские музыканты, вызывает у жителей ФРГ раздражение. Ведь такая мелочь может ухудшить и без того неприятное положение дел. И это уже выше рационального понимания немцев.