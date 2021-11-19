Ростовские школьники устроили «расстрельную» фотосессию для выпускного альбома. Возмутился только один человек

Школьники Ростовской области провели фотосессию для выпускного альбома в черной одежде и с игрушечным оружием. На снимках девятиклассники целились друг в друга и, вероятно, изображали жертв стрельбы. Мать одной из выпускниц посчитала такие снимки недопустимыми. Но съемка проходила под присмотром взрослых, а о самих учениках отзываются как о доброжелательных и хороших ребятах. Психолог предположила, что так они боролись со своими страхами.

Источник фото: телеканал «360»

На хуторе Ленинаван в Ростовской области ученики школы № 13 провели необычную фотосессию. Девятиклассники позировали в черной одежде с муляжом пистолета и имитировали расстрел друг друга. Не все родители школьников, которым прислали снимки, оценили креатив для выпускного альбома.

Негативную реакцию можно понять: совсем недавно в казанской школе прозвучали выстрелы. Прежде чем сдаться силовикам, стрелок убил семерых восьмиклассников и двоих взрослых, еще 23 человека были ранены. Убийцу признали вменяемым, и его ждет наказание, но погибшим этим уже не помочь.

В сентябре первокурсник напал на людей в Пермском государственном университете. В результате стрельбы шесть человек погибли и 47 получили ранения. Нападавшего удалось ранить и арестовать. В октябре в поселковую школу Пермского края пришел шестиклассник, вооруженный охотничьим ружьем. Он успел выстрелить и ранить одного из школьников. Директору удалось уговорить парня отдать оружие.

Фото с оружием

Фотосессия возмутила Наталью, мать одной из учениц. Она рассказала «360», что снимки сделали позавчера.

«Была фотосессия в школе, детей фотографировали. В черной одежде, с пистолетом. Фотографии я успела сохранить на „Яндекс. Диск“, потому что фотограф меня сразу заблокировала. Сказала, что это у меня психология ненормальная. Но детей расстреливают, ведут рядом, потом они на парты падают. Вам Казани мало, вы что? Это фотоальбом девятого класса. Они, типа, как мафия выпускаются, расстреливают друг друга и уходят со школы мертвыми», — сказала Наталья.

По ее словам, дочь призналась, что сама выбирала постановку, где в нее целятся из пистолета.

Говорят, придумали все дети. Ну а кто был режиссером этой постановки? Хорошо, даже если это придумали дети, но вы же взрослые! Как вы могли допустить и тем более сфотографировать и выложить это фото! Причем классный руководитель говорит, что он не в курсе. Директор тем более, он только новый пришел Наталья мать одной из выпускниц.

По ее словам, обычно в школе царит жесткий дресс-код: ученики получают нагоняй, если приходят в кроссовках или носят рубашки не того цвета. Однако фотосессии эти правила явно не коснулись ни в плане формы одежды, ни касательно оружия, пусть и ненастоящего.

«Сейчас на меня родители тоже пишут — почему я поднимаю такую панику. Я говорю, что я сама ветеран боевых действий, я служила в Чечне и знаю воочию, что такое смерть», — сказала Наталья.

Черный в моде

Директор ленинаванской средней общеобразовательной школы № 13 Оксана Рыжкина пояснила «360», что это была фотосессия в модном сейчас стиле black и разрешение было только на черную форму одежды. Однако снимков с оружием она не видела. Рыжкина сказала, что детей фотографировали в присутствии классного руководителя.

«Вы же понимаете, что это желание детей и согласие родителей. Получается, внутри себя они договорились, что это будут за фотографии. Официально вам заявляю, что разрешение было на фотосессию для выпускного альбома в классическом стиле в черных платьях или черных нарядах. Black — это сейчас модно. Но не более того», — сказала директор школы.

Она подчеркнула, что не может отвечать за родителей или влиять на их решение: кто хотел подобные снимки, а кто нет — это их личное дело. Только если взрослые не смогут сами между собой договориться, она будет вмешиваться в ситуацию.

В администрации района «360» рассказали, что не получали от родителей жалоб на фотосессию, и пообещали разобраться в ситуации. Там также добавили, что школа № 13 всегда была на хорошем счету: там учатся спокойные и дружелюбные дети. Собеседник подчеркнул, что никогда не получал нареканий на эту школу. Он удивился тому, что родители не связались с отделом образования администрации района, хотя обычно «чуть что — сразу звонят».

Подростки прятались от страха

Источник фото: телеканал «360»

Детский психолог Дарья Дугенцова пояснила «360», что снимки в черных тонах не были насмешкой школьников над событиями в Казани. Дети и подростки зачастую проигрывают какие-то моменты, которые их пугают, и пытаются их высмеять. Таким образом они проживают ситуацию и дают психике выход не в негатив, а в позитив.

«Конечно же, с подростками нужно работать: с ними нужно проговорить этот момент. Возможно, они не только боятся, но и не понимают, как действовать в подобных ситуациях. То есть детский психолог либо учителя должны провести профилактическую работу, должны подключиться родители», — сказала Дугенцова.

Однако в первую очередь нужно узнать у самих детей, зачем каждый из них решился на такую фотосессию. Поговорить без угроз и обвинений, не читая нотаций, а выслушать и обсудить, подвести к взгляду с другой стороны. Спросить, каково бы было видеть такие снимки участникам печальных событий.

Дугенцова допустила, что большинство родителей не увидели проблемы в снимках потому, что приняли фотосессию за самовыражение детей. В мирное время не все родители и дети понимают, что такое стрельба и оружие.

«Здесь тонкая-тонкая грань. Нужно быть аккуратными: не стоит это запрещать, однако этот момент непременно нужно проговаривать», — заключила психолог.