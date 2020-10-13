Подросток застрелил трех человек в Нижегородской области и пустился в бега. Хроника

Неизвестный обстрелял людей в Нижегородской области. По предварительным данным, погибли три человека, ранены еще трое. Преступник, по данным СМИ, сбежал в лес. Главные подробности о стрельбе — в хронике «360».

01:10 Врачи прооперировали всех троих раненных при стрельбе. Сейчас двух женщин перевели в реанимацию, раненного в ногу мужчину отправили в обычную палату. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области на своей странице в соцсети Instagram.

Одна из женщин в тяжелом состоянии, другая — в крайне тяжелом.

22:28 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления тщательно изучить все версии стрельбы под Нижним Новгородом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах», — сказано в сообщении.

На месте продолжают работу следователи и криминалисты.

Источник фото: СК РФ

21:43 Минздрав Нижегородской области не подтвердил информацию ряда СМИ о том, что число погибших в результате стрельбы в деревне Большеорловское возросло до четырех.

«Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек, пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское», — говорится в сообщении Минздрава.

20:56 Росгвардия направит на поиски нижегородского стрелка беспилотники. В ведомстве также подтвердили, что открывший стрельбу владел оружием законно.

20:33 Следственный комитет России по Нижегородской области по факту убийства возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ведомство опубликовало кадры из квартиры стрелка.

20:25 Соседка бабушки Татьяна рассказала, что не знала мальчика, но с 63-летней бабушкой была знакома. Она расписала по секундам произошедшее, как помнила.

«Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала. Тут мужчина был — он (стрелок — прим. ред.) в него выстрелил. Мы в подъезд первый зашли, на колени упали. Были от него метрах в 30. Очень испугались. Я не видела, но потом сказали, что он и автобус обстреливал. В итоге вроде сказали про троих погибших. Семья у них очень порядочная, и мальчик нормальный. Семья в Нижнем Новгороде проживала. Вот с отцом приезжал на выходной», — рассказала Татьяна.

20:07: Умерла раненая бабушка стрелка из Нижегородской области, пишут СМИ. Она скончалась в машине скорой помощи от полученных ранений, сообщил местный портал «Нижний Новгород Онлайн». Эту информацию подтвердил источник ТАСС.

19:59 СК показал кадры работы следователей в квартире стрелка.

19:54 Один из соседей рассказал местному изданию NN.ru о стрелявшем:

«Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза».

19:39 В Росгвардии заявили, что стрелок законно владел оружием. Он получил разрешение на него за несколько недель до нападения — 17 сентября.

19:28 А вот какая обстановка на месте происшествия спустя несколько часов после стрельбы.

19:18 Life раскрыл имена пострадавших и их ранения:

19:10 Источник ТАСС пишет, что конфликт произошел на бытовой почве. Все началось с ссоры стрелка с бабушкой:

«По предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель Данил Монахов, стал конфликт между ним и его бабушкой. Он ранил женщину из ружья. Позже ее удалось реанимировать, сейчас состояние очень тяжелое. Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии».

19:03 Внучка одного из погибших рассказала «360», что ее дедушка в момент стрельбы добирался домой. Он отгонял трактор в поселок Рустай, находящийся в 20 километрах от Большеорловского.

18:50 Двое пострадавших в результате стрельбы сейчас в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, пишет ТАСС.

18:41 ОМОН и СОБР подключены к поиску расстрелявшего автобус в Нижегородской области.

18:36 Местные жители сообщили «360», что сейчас их попросили оставаться дома. Они рассказали подробности о стрельбе.

18:28 СК возбудил дело по факту убийства людей в Нижегородской области. Также в ведомстве предоставили официальные данные о пострадавших:

«В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями».

18:19 В Telegram-каналах появилась ориентировка МВД на стрелка.

18:12 Полиция заявила, что пока устанавливает личность того, кто открыл стрельбу на остановке в Нижегородской области.

18:11 После стрельбы на остановке в Нижегородской области погибли три человека. Еще трое ранены, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

18:10 Жители ближайших домов поделились с «360» видео с места стрельбы.

18:05 Местный житель сообщил «360», что стрельбу устроил молодой парень. По данным Baza, ему 18 лет.

18:00 Источник РИА «Новости» уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

17:48 Дежурно-диспетчерская служба подтвердила РИА «Новости» гибель четырех человек.

17:45 Неизвестный с ружьем и рюкзаком напал на людей, а затем сбежал в лес. Пострадавшим оказывают помощь.

17:40 Представители СК заявили «360», что сотрудники ведомства выехали на место стрельбы.

17:38 СМИ сообщили о расстреле автобуса в Нижегородской области. Life со ссылкой на источник сообщил, что погибли четыре человека, пострадали еще трое.