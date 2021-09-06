Нездоровые отношения и расставание через смерть. Главное о нападении учительницы из Татарстана на 17-летнего любовника

В Татарстане молодая учительница напала с ножом на своего несовершеннолетнего приятеля, а потом решила покончить с собой. Оба оказались в больнице и выжили. Девушке грозит срок за покушение на убийство. Пострадавшему от ее рук парню требуется уход — сам он делать пока ничего не может.

Ссора между молодыми людьми произошла 3 сентября в поселке Совхоз «Татарстан» Тукаевского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

«Девушка 2001 года рождения приревновала своего 17-летнего сожителя — учащегося одного из Набережночелнинских колледжей — и учинила скандал, в ходе которого нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки», — уточнили в ведомстве.

После произошедшего учительница попыталась свести счеты с жизнью. И она, и 17-летний студент попали в больницу.

Просто друзья?

Отец пострадавшего подростка в беседе с «360» рассказал, что не ожидал от знакомой своего сына такого поведения. По его словам, молодые люди общались около года. А учительницей девушка отработала всего три дня.

«Они просто дружили. <…> В последнее время ругались, сын мне говорил: не пускай ее домой. <…> Девушка как девушка. Командовать любит, мне так показалось», — охарактеризовал ее мужчина.

В день трагедии, уточнил отец пострадавшего, девушка пришла к ним в дом. Вернулся сын, поел, а отец ушел к себе спать.

Прибежал — сын лежит весь исколотый, в луже крови. Она просто стоит и смотрит. <…> Вызвал скорую, дырки как мог рукой закрывал. Скорая быстро приехала. Еще бы чуть-чуть — и все, его бы не спасли. Он и так сознание терял Отец подростка.

После случившегося он просил учительницу вызвать скорую, но в итоге позвонил медикам сам. Сейчас подростка уже выписали из реанимации.

«Ухаживать за ним надо, он ничего не может сам», — заключил он.

Конец отношениям — конец жизни

Против учительницы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, уточнили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

«Мотивом послужило то обстоятельство, что молодой человек прекратил отношения с подозреваемой. Причастность к совершению преступления подозреваемая признала», — подчеркнули следователи.

Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Проверку начала и прокуратура, которая даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, писал «Татар-информ».