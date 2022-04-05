В иностранной прессе появилось расследование об убийствах в Буче. Снимки со спутника частной компании якобы должны доказать, что тела появились на одной улице города еще при российской армии. Но вопросы к логике все равно остаются: как трупы сохранились за три недели плюсовых температур? Как, уезжая, их объехала российская техника? И почему на фасадах домов нет следов от «массового расстрела»?

Издание The New York Times опубликовало снимки со спутника, предоставленные компанией Maxar. На них якобы видны тела погибших на улицах Бучи. Редакция NYT провела расследование и сопоставила снимки со спутника и скандальное видео проезда по Буче, после публикации которого российскую армию обвинили в убийстве мирных жителей.

Тела на снимках со спутника якобы лежат в тех же местах, что и на видео, опубликованном 3 апреля. ВС РФ вышли из Бучи еще 30 марта.

Артобстрел по своим

Рядом с несколькими трупами журналисты NYТ заметили углубления, похожие на воронки снаряда. Есть серьезные основания полагать, что трупы, заснятые спутником, стали результатом артиллерийского обстрела Бучи украинскими вооруженными силами. О том, что ВСУ наносят удары по населенному пункту, в котором располагаются российские военные, Украина сама неоднократно сообщала — еще с конца февраля.

Даже иностранные наблюдатели отметили, что на фотографиях и видео из Бучи можно увидеть воронки от взрывов. А на одном из изображений пользователь Twitter обнаружил и неразорвавшийся минометный снаряд. При помощи геолокации он установил, что мина прилетела со стороны Ирпеня, где находились ВСУ.

«Неразорвавшийся минометный снаряд сфотографирован на улице. Немного геолокации, и становится ясно, что он был выпущен из Ирпеня, удерживаемого украинской армией. <…> Угол падения неразорвавшегося минометного снаряда предполагает, что он был выпущен с юго-востока. Дальность стрельбы пехотного миномета обычно составляет от одного до трех километров. Стрельба велась из Ирпеня», — говорится в публикации.

«Выкладка тел»

Заявления о том, что мирное население Бучи могло быть убито российскими военными, не выдерживает никакой критики, уверен военный эксперт Александр Артамонов. Первое, что бросается в глаза, по его словам, — это «выкладка тел».

«По-другому это назвать нельзя — на одной отдельно взятой улице, мало того, отрезке улицы, потому что дальше она чиста от трупов, это очень хорошо видно на представленных кадрах. Именно на этом отрезке были выложены погибшие люди в достаточно однотипной одежде», — объяснил он.

Действительно, NYT в своем расследовании показывает снимки лишь с одного участка Яблонской улицы. На карте Бучи, сделанной изданием, отмечены только этот отрезок и место с якобы братской могилой. Об остальных частях города в расследовании почему-то умолчали.

К тому же расположение тел, по словам эксперта, противоречит версии украинской стороны о том, что российские солдаты якобы убивали местное население, уезжая из города. Дело в том, что проехать между телами можно только петляя, а тяжелая техника на это не способна.

Любая тяжелая техника — даже не танки, даже широкий джип класса „Тигр“ — не прошла бы между такой раскладкой. А тем более уходящая колонна тяжелых бронекатов перемолола бы это все в кашу Александр Артамонов.

Сомнения в правдивости украинской версии вызвало у Артамонова и состояние домов на Яблонской улице — на фасадах и деревьях не видно следов расстрела.

«Можно отметить совершенно целое состояние фасадов домов, деревьев, элементов городского ландшафта, что невозможно при стрельбе из пулемета. Или за каждым гонялись отдельно, чтобы его убить? Недостоверно все от начала до конца», — заявил он.

Очередной фейк

NYТ утверждает, что снимки со спутника сделаны 19 и 21 марта, а некоторые тела могли появиться на улицах Бучи и вовсе с 9 по 11 марта. Однако тела не могли так долго пролежать на улицах нетронутыми.

Как минимум должен был начаться естественный процесс разложения. Украинская пропаганда заявляла, что сохранность трупов объясняется холодной погодой, но данные Gismeteo говорят о том, что в Буче с 19 марта дневная температура не только не опускалась до минусовых температур, но и достигала 18 градусов тепла.

Также Александр Артамонов отметил отсутствие пятен крови на асфальте рядом с трупами. По его словам, это подтверждает версию о том, что украинские военные свозили тела в конкретное место и самостоятельно раскладывали их.

«Когда у человека перебита нога, кость торчит, а крови нет ни с какой стороны, очевидно, что он погиб не здесь. Отсутствие частных следов повреждений, скрытые лица, однотипные позы. Это просто попытка игры на массовом сознании», — сказал он.

На это же обратил внимание и член-корреспондент РАН, врач Юрий Пиголкин. По его словам, на месте убийства должно быть много крови — именно по ее пятнам можно было бы определить, когда наступила смерть.

«Прежде всего на месте происшествия тела нужно осмотреть и решить вопрос о причине смерти: есть ли повреждения, есть ли трупные явления — не только трупные пятна и окоченение, перемещали ли труп, то есть [понять, что] место смерти совпадает», — заключил он.

При этом без осмотра тел и проведения вскрытия любые заявления о том, что люди якобы погибли от рук российской армии, не более чем спекуляции, о которых даже не стоит говорить, подчеркнул Пиголкин.