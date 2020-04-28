«Это похоже на полурежим». Рассказы местных жителей о происходящем в Китае после эпидемии

«Похоже на полурежим»

Рассказывает Нэнси Логан, город Яньзяо, 30 километров от Пекина

Рестораны, гостиницы некоторые работают, можно даже сходить на экскурсию в горы, что я и сделала. Но стеклянный мост, например, закрыт для туристов. В самом Пекине открыто множество парков, огромное количество людей гуляет.

Некоторые школы начнут обучение для старших классов уже в мае. Через месяц заработает и средняя школа. Малыши выйдут на занятия в сентябре.

В местах большого скопления людей обязательно нужна маска. Везде уже пускают без регистрации, проверяют только температуру. В некоторых местах осталась система QR-кодов. Только я не знаю, где ее используют, так как у меня ее нет. Там, где я живу, мы с соседями пользуемся специальным документом. В супермаркетах, ресторанах, парках их не просят. Сфера развлечений у нас все еще закрыта, конечно.

Это похоже на полурежим. Я так не скажу, что все вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу. Можно сказать, власти открыли места выборочно. Я, например, еще до сентября буду сидеть без денег и работы Нэнси Логан.

При виде иностранца у полицейских повышается активность. Проверяют документы минут по 40. Досматривают и спрашивают все: регистрацию, дату въезда и выезда, визу, пункт назначения, причину поездки.

«Не думаю, что жизнь станет прежней»

Рассказывает Саманта Мартин, Пекин

В Пекине ограничения все еще крайне строгие. Так, обязательно нужно носить маски, температуру измеряют всем перед входом в какое-либо заведение.

Зато теперь в большинство мест пускают более одного человека за раз, рестораны смягчили свои требования по количеству людей за столом, людям разрешили передвигаться по городу более свободно. Улицы в Пекине снова зашумели. В некоторых частях города даже можно снова попасть в пробки. Большинство торговых центров возобновили работу, но очень осторожно.

Многие объекты все еще закрыты, так как работают по более строгим правилам. Однако город определенно возвращается к жизни. Знаю, что многие китайцы вернулись на рабочие места. Но не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии Саманта Мартин.

Я заметила, что к иностранцам в Китае стали относиться настороженно после вспышки коронавируса. Теперь нам — приезжим — понадобится время, чтобы вернуться к нормальной жизни. Нам придется доказать свою ценность для китайского общества. Но я абсолютно не боюсь выходить на улицу. Очень уже жду этих вылазок.

«Это привело к ксенофобии»

Рассказывает Кристен, Пекин

Нам по-прежнему нельзя сидеть больше трех человек за одним столом. Массовые собрания не поощряются. Почти все перемещения отслеживают специальные приложения и QR-коды.

Насколько я заметила, изменилось не так уж многое. Однако открылось больше магазинов, заработали спортзалы. Правда, для того, чтобы туда попасть, все еще нужно измерить температуру на входе Кристен.

За последние две недели город стал более оживленным. Людей в общественном транспорте, безусловно, меньше, чем до пандемии, однако заметно больше, чем во время вспышки вируса. Многие офисы и предприятия вернулись к работе. Мои друзья, которые работают в офисе, вернулись туда, но на неполный рабочий день. Я учитель и все еще не вернулась на работу. Похоже, вернусь тужа лишь осенью.

Весьма обнадеживает, что все еще существуют меры по борьбе с вирусом. В этом плане я чувствую себя безопасно. Больше пугает, что появляются проблемы с местным населением, так как я приезжая. Китайцы прекрасны, но некоторые из них боятся иностранцев, так как считают, что мы можем вернуть вирус в страну. Это привело к ксенофобии Кристен.

В Китае за минувшие сутки выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. Три из них оказались завозными. Тем не менее, как сообщили на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения, за это же время не зафиксировали ни одного летального исхода. За последние четыре месяца в Китае зафиксировали почти 84 тысячи зараженных коронавирусом.

Вспышка ранее неизвестной болезни произошла в декабре прошлого года. Эпицентром стал китайский город Ухань. Впоследствии случаи заражения зафиксировали почти во всех странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в мире превысило три миллиона человек, более 212 тысяч человек умерли.