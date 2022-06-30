Расшатать Россию кошачьим кормом? Украинские фейки в соцсетях стали апогеем нелепости

Соцсети наводнили посты с рассказами о том, как россиянам приходится есть кошачий корм из-за высоких цен на продукты. При этом текст и фото в этих опусах однотипные. Пользователей публикации только позабавили — в комментариях они написали, что живут неплохо, да и цена хорошего корма сейчас сравнима с килограммом отборного мяса. Специалисты уверены: подобные посты создают центры информационно-психологических операций Украины. Их цель — расшатать ситуацию в России.

«Беру себе и дочери с сыном»

В городских пабликах «Подслушано», а также в некоторых других группах во «ВКонтакте» распространили анонимные посты. В них рекомендуют есть кошачий корм «365 дней» — на гарнир. Telegram-канал «Лидер мнений среди удобрений» предположил, что это просто своеобразная реклама корма.

«А-а-а-а! Бренд корма для кошек „365 дней“, кажется, устроил посев в городских пабликах „ВКонтакте“. Корм рекомендуют для ЛЮДЕЙ в качестве гарнира. „Беру и себе, и жене, и дочери с сыном“, — рассказывают про корм в пабликах. Но если это не рекламный посев — вот тогда смешного мало», — подчеркнул канал.

При этом и текст, и фото почти во всех постах одинаковые, что не могло не смутить пользователей Сети.

«Цены на продукты — это полный зашквар. Тысячи рублей уже не хватает просто в магазине купить хотя бы на один день еды… Шок просто. Нашел выход, но уж очень вкусно. Вот это я беру себе вместо гарнира. С картошечкой зажариваю, неплохо. Беру и себе, и сыну с дочерью. Им пять и семь лет, уплетают только в путь, аж за ушами трещит. Анонимно», — написано практически во всех постах.

Источник фото: «ВКонтакте»

Лишь иногда фраза «полный зашквар» меняется на «полный кошмар». Тем временем авторы всегда публикуют эти посты анонимно. А другой снимок корма, похоже, поставил лишь один паблик — «Девяткино online».

Источник фото: «ВКонтакте»

Россияне высмеяли фейк про кошачий корм вместо гарнира

Российские пользователи высмеяли эти фейки. Одни отметили, что никакой нехватки в продуктах в России нет. Другие подчеркнули, что корм для животных гораздо дороже человеческого.

«В пересчете на вес дешевле взять свежую говядину. Не говоря уже о вкусе», — подчеркнул Егор Емельянов.

«Новая тема для сбора лайков, читала уже такое от одинокой мамашки. И фото у всех одинаковое, от 2014 года», — посмеялась Надежда Суднева.

«Ну сколько можно, нормальных новостей нет? Вчера она была матерью-одиночкой, сегодня стала отцом семейства. Противно», — добавила Наталья Анновна.

Источник фото: «ВКонтакте»

Когда на лучшие вбросы фантазии нет

Это не первые подобные фейки в Сети. «Фабрики ботов» и целые кампании, провоцирующие страх и панику, работают давно: телефонный терроризм, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы.

При этом одними из самых скандальных с точки зрения методик работы в украинской армии оказались центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). Это часть Сил специальных операций Украины, до 2014 года они были частью разведки ВМС Украины. Их цель — информационно-психологические диверсии в пространстве противника. Эти центры созданы по подобию американских и английских. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Люди для этих центров учились в Англии, в США после Второй мировой войны. Когда началась холодная война, США и их союзники сочли необходимым усилить идеологическое воздействие на своего главного противника, которым тогда был СССР», — пояснил политолог.

Методы работы ЦИПсО

Однако если раньше Запад действовал с помощью, например, листовок, которые разбрасывали в приграничных районах, то новые технологии подарили ему новые возможности.

С развитием интернета, социальных сетей эту работу перестроили — стали вести именно по этим направлениям, выковывая из Украины анти-Россию. Также пытались воздействовать и на российское общество. Эти цели и выполняли такие центры, расположенные в разных городах Украины Юрий Светов.

Светов напомнил, что поддержка Владимира Путина в стране за последние месяцы выросла. Тем временем отношение к спецоперации у россиян не всегда однозначное. И на эту тему периодически опираются украинские центры.

«В разных частях России неожиданно, казалось бы, появляется заявление якобы обеспокоенной судьбой срочников матери или жены военного, которая говорит, что муж находится на этой операции, денег не платят, отпусков не дают. Это наработки из соответствующего центра», — подчеркнул Светов.

Он уверен, что так пытаются увеличить в России количество сомневающихся в спецоперации людей, в ее целях и необходимости. Тем самым хотят добиться массовых протестов в России, требований к власти. По словам Светова, на это же было рассчитано и бегство определенной части либеральной интеллигенции. По замыслу Запада, за этими людьми должны были последовать другие.

«Работают грамотно. Продукты в России подорожали? Подорожали. Другие товары подорожали? Подорожали. Вот, пожалуйста, вам пример. Это случилось якобы из-за того, что ведется специальная военная операция. И людям все время говорят: „Зачем вам нужно вести затраты на эту Украину? Давайте лучше у себя все это потратите!“» — отметил Светов.

Так представители Украины выворачивают факты в свою пользу.