Рассадник коронавируса в хостеле для мигрантов. Под Петербургом в одном здании нашли 123 зараженных

На днях в СМИ появилась информация о том, что в нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили более сотни зараженных 2019-nCoV. Всего в четырехэтажном здании проживает 485 человек, почти все они — трудовые мигранты.

Они проживали почти по десять человек в комнате, их двухъярусные кровати стояли достаточно близко, поэтому заражение происходило очень быстро. Забили тревогу только тогда, когда у 14 человек стали наблюдаются респираторные симптомы, сообщило местное издание «Бумага».

После того, как мигрантов проверили 2019-nCoV, зараженным указали самоизолироваться, а владельцу хостела предписали предоставить больным возможность жить на время болезни в изоляции. Все это не было выполнено — в комнатах даже не увеличили расстояние между кроватями.

В итоге к 15 апреля из-за несоблюдения необходимых мер, коронавирус подтвердился у 123 жильцов, при том что по всей Ленобласти зафиксировано 330 зараженных.

Сейчас недалеко от здания разбили палаточный госпиталь, чтобы не перевозить такое большое количество зараженных. Там работают врачи из Всеволожской межрайонной больницы и дежурит полиция.

Повезло, что у большинства мигрантов болезнь протекает почти без симптомов, только один человек был переведен в стационар. Если возникнет необходимость, то к месту привезут аппараты ИВЛ. Само здание продезинфицировали.

Позже выяснилось, что все жильцы хостела работали на стройке в торговом центре «МЕГА». Стройку проводила компания «Эста Констракшен», в ней и работали мигранты. Эта компания является субарендатором здания, где они жили, написало издание «47news».

В IKEA (ей принадлежат торговые центры МЕГА) сообщили, что стройка проводилась в изолированных помещениях и с рабочими сами сотрудники ТЦ никак не контактировали.

Строительные работы остановили 11 апреля, как только у работников подтвердился коронавирус. Было возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения эпидемиологических норм. Сейчас Следственный комитет и МВД проверяют все хостелы региона, а Роспотребнадзор — контролирует соблюдение ограничительных мер.