Расправа на физкультуре. Как российский школьник убил одноклассника и 13 лет провел в бегах

Польша выдала России Бесика Кочалидзе, зарезавшего одноклассника посреди урока физкультуры в 2006 году. Подросток 14 раз ударил свою жертву ножом, а потом 13 лет бегал от правосудия. Скорее всего, теперь он получит максимальный срок по статье «Убийство». А родственников накажут как пособников.

Польша экстрадировала в Россию Бесика Кочалидзе, обвиняемого в убийстве одноклассника, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В 2006 году, когда задержанный еще учился в школе, он повздорил с одноклассником-азербайджанцем. По сведениям Пятого канала, подростки поссорились из-за того, что на уроке физкультуры одноклассник оскорбил мать Кочалидзе. В ссоре подросток 14 раз ударил оппонента ножом. Тот умер.

После убийства подросток сбежал с урока домой. Отец тайком вывез его на Украину, откуда парень и перебрался в Польшу. Отец все это время водил следствие за нос, уверяя, что сын все еще находится на Украине.

Кочалидзе 13 лет скрывался от правосудия. В ноябре 2012 года его объявили в международный розыск. Осенью 2019 года Кочалидзе задержали в Польше, а чуть более года спустя выдали России.

Срок по максималке

Убийство относится к особо тяжким преступлениям, а срок давности по таким делам составляет 15 лет, пояснил «360» адвокат Тимур Маршани. Но он приостанавливается, если подозреваемый находится в бегах. И вновь начинает действовать, когда преступник добровольно сдается полиции и начинает сотрудничать со следствием. Уголовную ответственность за убийства в России несут дееспособные, вменяемые жители, достигшие 14-летнего возраста.

Представители прокуратуры не сообщили, сколько лет было Кочалидзе во время убийства одноклассника. Как правило, в 10-м классе учатся 15-16-летние подростки. В такой ситуации обвиняемый, скорее всего, получит максимальный срок — до 10 лет лишения свободы.

«Самый важный аспект — как было совершено преступление: с особой жестокостью, зверским образом. К моменту его совершения он достиг возраста, с которого наступает ответственность по части 2 статьи 105 УК РФ, но при этом должна учитываться личность обвиняемого. Суд будет делать смягчение на возраст, но существенно на приговоре это не скажется», — отметил адвокат.

Наказание для родственников

Убийство произошло в далеком 2006 году. Но в международный розыск Кочалидзе объявили только в ноябре 2012 года. Это произошло потому, что у следователей не было сведений, где именно скрывается подозреваемый. Как только выяснилось и подтвердилось, что он находится за рубежом, его и объявили в международный розыск.

«Если он активно будет содействовать раскрытию преступления, изобличать себя как виновника и лиц, которые были пособниками, шанс, что к нему суд применит смягчающие обстоятельства, весьма и весьма высок. Но существенно на приговор это не повлияет», — добавил Маршани.

Не смогут избежать наказания и родственники, которые все эти годы помогали Кочалидзе. А в том, что они всесторонне поддерживали обвиняемого, Маршани не сомневается. Без финансовой и другой их помощи десятиклассник не смог бы ни спрятаться от полиции, ни вообще сбежать из России и скрываться так долго. Ответственность они понесут как пособники убийства и, вероятнее всего, получат до двух лет лишения свободы условно.