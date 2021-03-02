Расплата за блокчейн. Дурову придется ответить перед инвесторами за провал TON

Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить порядка 100 миллионов долларов за неудавшийся проект. Они предупредили создателя «ВКонтакте» и Telegram, что в противном случае готовы подать иск в Лондоне. По словам специалистов, платить предпринимателю не из чего. Однако суд, скорее всего, будет на стороне инвесторов.

О намерении инвесторов фонда Da Vinci Capital написал Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду. По данным издания, это уведомление стало последним предупреждением. При этом получение Telegram письма подтвердили еще два источника, близкие к топ-менеджменту компании. Однако, по их словам, в документе речь идет о меньшей сумме: 20 миллионов долларов. На компенсацию инвесторы дали Дурову две недели.

«У него этих средств нет»

Возвращать деньги российский предприниматель не будет. Об этом в разговоре с «360» рассказал специалист по кибербезопасности Сохраб Гайрат.

У него (Павла Дурова — прим. ред.) этих средств нет. Павел Дуров даже при большом желании не сможет их отдать. Скорее всего, он будет опираться на то, что это были инвестиции. Они всегда предполагают определенные риски Сохраб Гайрат специалист по кибербезопасности.

Собеседник «360» напомнил, что сам Дуров назвал неудачу TON форс-мажором. В таких ситуациях вложенные деньги инвесторы обычно теряют без какой-либо компенсации.

Также Гайрат отметил, что недавно создатель «ВКонтакте» выступал с целью продажи доли в Telegram. Мессенджер, безусловно, является перспективным проектом. Но в данный момент никакого дохода у него нет и быть не может, пояснил собеседник. А тот план, который Дуров пытается внедрить для монетизации Telegram, весьма сложный. Там нужны дополнительные инвестиции, не говоря о юридических проблемах.

«Инвесторы так разгневаны из-за TON, потому что в то время, когда комиссия по ценным бумагам США дала шанс Павлу Дурову нормально выстраивать отношения, он упрямо настаивал на своем. <…> Он превратил весь свой проект в какую-то амбициозную политику. <…> Наглое поведение Павла Дурова сильно разозлило инвесторов. Естественно, они пойдут в суд», — заявил Гайрат.

В США российскому предпринимателю сейчас попросту «не дают проходу», рассказал «360» бывший сотрудник Аррlе Даниель Депп. При этом Дуров делал акцент не столько на России, сколько на Европе и США.

«Одной Европой сыт не будешь, она все же маленькая. У него (Павла Дурова — прим. ред.) были большие амбиции, но им не суждено было сбыться. В ближайшие пару лет уж точно. Все эти киберденьги и блокчейны — это, возможно, какое-то будущее, но относительно далекое», — заявил собеседник «360».

Шансов у инвесторов много

Иск — это крайнее решение инвесторов. До этого уже были переговоры. Дуров решил сделать ставку на свое заявление, где пообещал выплатить 70% от вложенной стоимости. Правда, как предприниматель смог бы это сделать, неизвестно. Поэтому у инвесторов такое сообщение вызвало вопросы. Об этом в разговоре с «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. Также возникли подозрения, что вложенные в TON финансы пошли на развитие Telegram.

Это гражданско-правовые отношения. Здесь не идет речь о том, что кто-то его (Павла Дурова — прим. ред.) должен сажать. <…> Шансов очень много у инвесторов взыскать эти деньги с Дурова. Им это дает как международное право, так и контракт, который они заключили Александр Ионов.

Два года назад Telegram сообщил о разработке проекта TON c собственной криптовалютой Gram. Для этого Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer продали 2,9 миллиарда токенов и привлекли 1,7 миллиарда долларов. Среди инвесторов были миллиардер Роман Абрамович, основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и другие. Однако в мае прошлого года российский предприниматель объявил о закрытии TON. Функционирование детища Дурова запретил американский суд.