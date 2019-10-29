Распил трупов и жизнь «на троне». На чем попался глава самой кровавой ОПГ в России Костя Большой

Мособлсуд продолжает рассматривать дело в отношении участников самой кровавой банды современной России. Руководил группировкой Константин Пискарев, известный также как Костя Большой. Участников банды в ходе расследования убийства мэра Сергиева Посада Евгения Душко. А всего на счету группировки 21 убийство. И это только доказанные эпизоды. Кроме Пискарева на скамье подсудимых оказались Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы. «360» собрал все, что известно о самой банде и ее лидере.

Кровавый путь Кости Большого

С бандитами Константин Пискарев, тогда еще простой курсант военного училища, сошелся в конце 1980-х годов. Он занимался в качалке, которая принадлежала лидеру организации ветеранов-афганцев Константину Замятину. Он был тесно связан с «ореховской» группировкой и даже был знаком с ее главарем Сергеем «Сильвестром» Тимофеевым. Огромный рост и большие мышцы навели Замятина на мысль использовать Пискарева в качестве бойца на своих разборках. Один из конфликтов закончился для молодого бандита задержанием. Его три года продержали в СИЗО, но доказать его вину не смогли и отпустили. На свободе Пискарев стал организовывать собственную группировку.

Первый капитал банда сколотила на дани с бизнесменов. Не гнушались работать с группировкой и сотрудники различных ведомств. Высокий чин в налоговой полиции сливал Косте Большому информацию о нарушениях предпринимателей, которым грозили огромные штрафы. Участники банды приходили на «помощь» и предлагали «решить все вопросы» за меньшие деньги.

Еще одним способом заработка стал «отжим» бизнеса. Сам Пискарев или его доверенные лица входили в список совладельцев фирм. После этого остальных участников дела убивали. Таким образом бизнес переходил банде. С некоторыми Пискарев договаривался, принуждал к сотрудничеству. От несогласных избавлялся.

Косте Большому нравилось самому устранять конкурентов. На дело он всегда отправлялся с двумя чемоданами. В одном был грим и парики. Их он использовал, чтобы жертва его не узнала. А во втором чемодане находились инструменты для пыток, которые часто пускал в ход. Группировка всегда тщательно следила за тем, чтобы не оставлять следов. Даже трупы своих жертв бандиты увозили в специальный ангар, где распиливали на мелкие части.

В качестве своей резиденции Костя Большой выбрал территорию яхт-клуба «Буревестник» на Клязьминском водохранилище. Туда привезли настоящий железнодорожный вагон из которого сделали комфортное жилье. Необычный выбор объяснялся просто: у главы банды было много врагов, а к яхт-клубу добраться незамеченным невозможно. Кроме того, на территории постоянно находились несколько вооруженных телохранителей. Еще одним необычным местом был московский офис Пискарева. Там он установил огромный трон и, сидя на нем, принимал визитеров.

Зал судебных заседаний Московского областного суда. Источник фото: РИА «Новости»

Конфликт с Душко

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Уроженец Сергиева Посада Евгений Душко пришел в муниципальную власть еще в 2006 году на пост замглавы администрации по информационной политике, а закончил руководителем городского поселения. Правда на верхней должности продержался он всего четыре месяца. Его расстреляли в собственной машине 22 августа 2011 года. Эксперты насчитали не меньше семи выпущенных пуль. Часть попала в грудь, а контрольный — в голову.

За то время, что Душко рулил городом он успел разругаться со всеми, пытаясь заставить всех жить по закону. В своем выступлении он не сдерживался и жестко отзывался о незаконных стройках и управляющих компаниях, которые обманывали жителей.

Деятельный мэр мешал коммерческим интересам лидеру преступной группировки. При этом Душко предупреждали о том, чтобы он не связывался с бандитами и даже предлагали охрану. Но мэр отказался, так как считал, что в родном городе ему бояться нечего.

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Ликвидировать противника Пискарев решил самостоятельно. Он поручил члену банды Сергею Безрукову проследить за Душко и составить маршрут его передвижений. 22 августа Костя Большой вместе с подельником приехал в город. Когда мэр сел в свой автомобиль, он подошел и семь раз выстрелил в него. От полученных травм Евгений Душко скончался на месте.

В ходе расследования дела правоохранители вышли на след банды, а после смогли установить связь группировки с другими крупными убийствами. Все расследования объединили в одно производство.

В 2016 году Костю Большого и остальных членов его группировки задержали. Дело передали в суд только весной этого года, а первое заседание прошло в июне. В рассмотрении дела принимает участие коллегия присяжных.