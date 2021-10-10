Распечатать коронавирус. Гадалки и маги принялись лечить COVID-19 с большим усердием, от этого только смешнее

Пока доказательная медицина бьется над проблемой лечения COVID-19, в соцсетях активизировались всевозможные целители, колдуны и ворожеи. На фоне роста заболеваемости они продают услуги доверчивым россиянам, обещая полное избавление от недуга. И люди им верят, позабыв про здравый смысл.

В Башкирии женщина заплатила 40 тысяч рублей виртуальному колдуну за курс магического исцеления, писал РЕН ТВ. Сеансы, направленные на борьбу с COVID-19, он проводил удаленно.

В пандемию у «одаренных магией» нет отбоя, причем они снова и снова изобретают очередные рецепты здоровья и долголетия. Например, сбивают температуру пламенем свечи, лечат кашель заговорами и советуют «распечатать» коронавирус на листе бумаги для очистительного обряда.

Ритуал от всех болезней

Год назад RostovGazeta писала о некоем магистре магии, который более 20 лет якобы «помогает людям в решении самых неразрешимых ситуаций». Мужчина согласился провести диагностику заболевшего COVID-19 всего за 800 рублей и рассказал, что уже помог многим в лечении инфекции.

Обосновались колдуны, ведьмы и им подобные в Instagram, TikTok и на других площадках. Иногда они не растрачиваются на конкретные заболевания, а обещают избавить от любого специальным ритуалом.

«Вам понадобятся церковные свечи, стакан чистой настоянной воды, красное мясо, 10 иголок», — описала необходимые ингредиенты одна из целительниц, уточнив, что мусульманки могут использовать черные свечи.

Недуг гадалка посоветовала вытягивать иглой, приложив ее к больному месту.

Сеть — не лучший советчик

Когда веры в экстрасенсов нет, человек может спросить совета у интернета. А там встречаются разные способы, якобы спасающие от COVID-19. От льняного масла и бамбука до алкоголя.

«Водка лучше всякого лекарства. Пью водку с огромным количеством жгучего перца — взболтать и не закусывать», — приводила газета «Известия» цитату одного из участников тематического опроса.

Средства народной медицины — имбирь, чеснок, куркума — были очень популярны в качестве профилактики и лечения ковида в первую волну пандемии. Сейчас интерес к ним поутих.

Кто-то додумался вдыхать пары или же принимать хлорную известь или другие дезинфицирующие средства. В ВОЗ предупредили, что такой способ не только не защищает от коронавируса, но и может представлять опасность.

Основатель Ассоциации врачей и целителей АСМ Алена Полынь заявила в эфире «Общественной службы новостей» о пользе эфирных масел.

«В периоды серьезных заболеваний делались большие костры с травами. В некоторых случаях это помогало», — заметила она.

Официальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции остаются прежними: избегать мест массовых скоплений людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки. При появлении симптомов ОРВИ стоит обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.