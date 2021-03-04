Варламов предложил раскопать Неглинку и возвести над ней мосты. Но прежде надо подумать о другой реке

Урбанист Илья Варламов предложил реконструировать центр Москвы, раскопав реку Неглинную. Его идея заключается в том, чтобы превратить дороги в зеленые набережные. По словам других урбанистов, реализовать задумку несложно, но проект нужно хорошо проработать. К тому же пока полностью не использован потенциал и Москвы-реки.

Свою концепцию Варламов описал на YouTube-канале. Он отметил, что в столице предпринимаются меры для возвращения центра города людям: становится больше места для пешеходов и меньше для машин.

«Но этого явно недостаточно. Обладая богатым водным ресурсом, Москва почти не использует его в рекреационных целях. Сейчас, например, всего 7% территории московских набережных доступны для людей, остальные 93% отданы под дороги», — пояснил Варламов.

Он напомнил, что под центром города протекает река Неглинная (Неглинка). Раньше ее использовали для рыбной ловли и судоходства, но после Отечественной войны 1812 года начали уводить под землю. Теперь закованная в бетон река течет под Театральной, Манежной и Трубной площадями, а также вдоль Кремля.

В своем видео Варламов показал, как можно преобразить центр, если вывести Неглинку на поверхность. Рядом со станцией метро «Трубная» он предложил построить мосты, а Неглинную улицу превратить в променад. Также, по задумке Варламова, у стен Кремля должна появиться набережная с зелеными лужайками, деревьями и зонами отдыха. Для проезда спецтехники необходимо будет возвести мосты.

Он заверил, что уменьшение количества полос на дорогах не приведет к пробкам. Заторы вызывают узкие «бутылочные горлышки», а концепция подразумевает одинаковое количество полос по всему центру столицы. Еще Варламов напомнил о времени, когда москвичи возмущались по поводу превращения Никольской улицы в пешеходную зону. Сейчас же это место пользуется большой популярностью.

Варламов пояснил, что предложил только идею, а не готовый проект. Своей концепцией он решил задать некий вектор развития города. Урбанист отметил, что предложения могут проработать более детально или каким-то образом изменить для реализации.

Освобождение Неглинки сделает центр Москвы еще прекраснее, чем сейчас. Нам всем еще в школе говорили, что вода — это жизнь. Тогда почему в городе так мало воды? Ее должно быть больше, ведь больше воды — это больше воздуха, больше отдыха и больше жизни Илья Варламов урбанист.

Возможность реализации

Идея Варламова очень амбициозная, но спорная, считает урбанист и заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Вадим Безвербный.

«Вода — это очень эстетический элемент любого города, который во многом формирует его облик, делает его более динамичным, современным и интересным. Если мы возьмем тот же Амстердам, Венецию или Рим, их стиль во многом основан на реках», — пояснил он «360».

Эксперт добавил, что с учетом современных технологий воплотить задумку в жизнь вполне реально.

«Я думаю, что речь идет о некоем имиджевом, дизайнерском решении, которое позволит как-то оживить центр Москвы, оживить район Кремля и сделать его более туристически привлекательным», — сказал Безвербный.

При этом ширина Неглинки вряд ли позволит использовать ее в транспортных целях.

Здесь все-таки решение, требующее очень аккуратного, очень возвещенного технического решения. Тут нужно, конечно, привлечение широкого круга экспертов. На мой взгляд, почему оно еще спорное, потому что потенциал Москвы-реки у нас, мягко говоря, не использован Вадим Безвербный урбанист.

По словам эксперта, Москва-река сейчас не чистится и находится в удручающем состоянии. Сначала необходимо заняться именно ей, а затем уже переходить к Неглинке. Безвербный подчеркнул, что любая река является элементом транспортной коммуникации. В Москве, к сожалению, это практически не реализовано, за исключением обзорных экскурсий.

«Во многих городах это не только туристический элемент, но и реальное средство транспортных коммуникаций. Москва-река довольно системно связывает многие части города, поэтому можно было бы довольно быстро и недорого все это реализовать», — заверил урбанист.

Вода сейчас дает точки роста с точки зрения рекреации и удобства жизни, уверен урбанист Аркадий Гершман. Многие любят смотреть на воду или опустить в нее ноги в жаркий день.

«Поэтому жилье около водоема с видом на воду обычно дороже, чем с видом на стену другого дома. Ценность воды менялась, и сейчас мы понимаем, что вода — это классный источник для отдыха, рядом с которым приятно жить», — отметил Гершман.

Он подчеркнул, что технически проект можно реализовать, но вопрос заключается в экономическом и политическом аспектах. Нет никакой проблемы в том, чтобы перенести коммуникации, убрать автомобили с улиц и сделать набережные.