Расизм в черном квадрате. Почему Audi отказалась от сотрудничества с Собчак

Немецкий бренд автомобилей Audi разорвал контракт с Ксенией Собчак, которая восемь лет была лицом компании в России. Причиной стали публикации ведущей в Instagram, которые в автоконцерне сочли расистскими. Теперь Собчак собирается судиться с немецким изданием Business Insider за клевету из-за заголовка, в котором ее назвали расисткой. Что нужно знать об этой истории, рассказывает «360».

На волне поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») многие международные компании пересматривают свою политику, чтобы избавиться от любого намека на расизм и дискриминацию. Немецкий производитель автомобилей Audi тоже присоединился к протесту против расизма — и разорвал контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была лицом бренда в России на протяжении последних восьми лет.

В компании заявили, что они «против любых проявлений расизма и дискриминации» и что некоторые публикации Собчак в Instagram прямо противоречат такой политике компании.

Спорные публикации

Собчак 7 июня опубликовала видео, где на фоне черного квадрата звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Этот пост ведущая сопроводила подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Позже Собчак удалила пост и объяснила, что выложила видео в рамках YouTube-шоу Comment Out. Она добавила, что шутка показалась ей остроумной. Тем не менее многие юмор не оценили.

Ранее, 5 июня, телеведущая опубликовала видеозапись того, как в Лос-Анджелесе во время протестов грабят модный магазин. Она написала, что происходящее в США кажется ей неправильным и что поддерживать такие агрессивные и насильственные протесты она не готова.

«То, что происходит сейчас в Америке, — это лишнее доказательство, что сколько людям ни давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут, на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно *** (вкалывать), давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — заявила Собчак.

Именно эти слова, предположительно, стали причиной разрыва отношений с Audi. При этом Собчак подала в суд на немецкое издание Business Insider за заголовок, в котором говорится, что она назвала чернокожих глупыми и ленивыми.

«Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых», — заявила журналистка.

Был ли расизм?

Выиграть суд у немецкого издания на международном уровне Ксения Собчак не сможет, уверен адвокат Тимур Маршани, так как дело будет рассматриваться в Германии по местным законам.

«Собчак нужно очень постараться, чтобы дойти хотя бы до первой инстанции и изложить недвусмысленно свою позицию и те требования, которые она сейчас адресует конкретному изданию», — уверен Маршани.

При этом телеведущей потребуются веские доказательства того, что издание оклеветало ее. Это может оказаться непосильной задачей: если с точки зрения российского законодательства ничего противоправного и расистского в ее публикациях можно не увидеть, то в Германии дела будут обстоять иначе.

Больше того, публикация Business Insider вышла после заявления концерна Audi о разрыве отношений с Собчак из-за расистских и дискриминационных высказываний — издание фактически повторило позицию компании.

С точки зрения права и российского законодательства я не вижу здесь нарушений. Но если концерн принял такое решение, то это было сделано обдуманно, с помощью исследований рынка, объективной оценки действий и высказываний Собчак. Это следствие того, что германский автоконцерн не решился на подобные репутационные риски Тимур Маршани юрист, адвокат.

Он отметил, что риски компании были слишком велики — подобные высказывания амбассадора компании в России могли негативно сказаться на производителе продукции известного бренда, «который не может себе позволить экономические потери из-за одной Ксении Собчак».

«Германский автоконцерн, который под пристальным вниманием филологов мог провести анализ высказываний Собчак, нашел в них расистские утверждения, которые свидетельствуют о позиции конкретного лица. Крупные маркетинговые центры, которые работают на Audi, проводят регулярные исследования», — объяснил юрист.

Он добавил, что заголовок Business Insider весьма закономерен в этой ситуации — негативная реакция крупного мирового бренда задает тон в отношении других компаний, в том числе и СМИ.