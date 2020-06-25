Расизм в черном квадрате. Почему Audi отказалась от сотрудничества с Собчак
На волне поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») многие международные компании пересматривают свою политику, чтобы избавиться от любого намека на расизм и дискриминацию. Немецкий производитель автомобилей Audi тоже присоединился к протесту против расизма — и разорвал контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была лицом бренда в России на протяжении последних восьми лет.
В компании заявили, что они «против любых проявлений расизма и дискриминации» и что некоторые публикации Собчак в Instagram прямо противоречат такой политике компании.
Спорные публикации
Собчак 7 июня опубликовала видео, где на фоне черного квадрата звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Этот пост ведущая сопроводила подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Позже Собчак удалила пост и объяснила, что выложила видео в рамках YouTube-шоу Comment Out. Она добавила, что шутка показалась ей остроумной. Тем не менее многие юмор не оценили.
Ранее, 5 июня, телеведущая опубликовала видеозапись того, как в Лос-Анджелесе во время протестов грабят модный магазин. Она написала, что происходящее в США кажется ей неправильным и что поддерживать такие агрессивные и насильственные протесты она не готова.
«То, что происходит сейчас в Америке, — это лишнее доказательство, что сколько людям ни давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут, на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно *** (вкалывать), давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — заявила Собчак.
Именно эти слова, предположительно, стали причиной разрыва отношений с Audi. При этом Собчак подала в суд на немецкое издание Business Insider за заголовок, в котором говорится, что она назвала чернокожих глупыми и ленивыми.
«Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых», — заявила журналистка.
Был ли расизм?
Выиграть суд у немецкого издания на международном уровне Ксения Собчак не сможет, уверен адвокат Тимур Маршани, так как дело будет рассматриваться в Германии по местным законам.
«Собчак нужно очень постараться, чтобы дойти хотя бы до первой инстанции и изложить недвусмысленно свою позицию и те требования, которые она сейчас адресует конкретному изданию», — уверен Маршани.
При этом телеведущей потребуются веские доказательства того, что издание оклеветало ее. Это может оказаться непосильной задачей: если с точки зрения российского законодательства ничего противоправного и расистского в ее публикациях можно не увидеть, то в Германии дела будут обстоять иначе.
Больше того, публикация Business Insider вышла после заявления концерна Audi о разрыве отношений с Собчак из-за расистских и дискриминационных высказываний — издание фактически повторило позицию компании.
С точки зрения права и российского законодательства я не вижу здесь нарушений. Но если концерн принял такое решение, то это было сделано обдуманно, с помощью исследований рынка, объективной оценки действий и высказываний Собчак. Это следствие того, что германский автоконцерн не решился на подобные репутационные рискиТимур Маршаниюрист, адвокат.
Он отметил, что риски компании были слишком велики — подобные высказывания амбассадора компании в России могли негативно сказаться на производителе продукции известного бренда, «который не может себе позволить экономические потери из-за одной Ксении Собчак».
«Германский автоконцерн, который под пристальным вниманием филологов мог провести анализ высказываний Собчак, нашел в них расистские утверждения, которые свидетельствуют о позиции конкретного лица. Крупные маркетинговые центры, которые работают на Audi, проводят регулярные исследования», — объяснил юрист.
Он добавил, что заголовок Business Insider весьма закономерен в этой ситуации — негативная реакция крупного мирового бренда задает тон в отношении других компаний, в том числе и СМИ.