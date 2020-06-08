Расизм по-русски. Блогершу-мулатку из Петербурга травят и угрожают убить из-за цвета кожи

Петербургскую блогершу и активистку травят в Сети из-за ее высказываний и цвета кожи. Девушка-мулатка придерживается феминистической идеологии и рассказывает о трудностях, с которыми она сталкивается в повседневной жизни, в том числе и о расизме.

Мария Магдалена Тункара, больше известная как youngmasha, уже не один год рассказывает в своем Instagram о проблеме расизма в России. Несмотря на то, что она родилась и выросла в Петербурге, чисто говорит по-русски и имеет российское гражданство, она периодически сталкивается с дискриминацией на почве расовой вражды.

После протестов в США она стала активно высказываться насчет происходящего, объяснять возможные причины погромов и историю расовой дискриминации. Из-за того, что часть роликов она создавала на платформе TikTok, их увидели не только ее подписчики, но и многие пользователи, придерживающиеся идей национализма.

В одном из роликов она рассказала о нескольких случаях расправ националистов над представителями расовых и национальных меньшинств в Петербурге: убийстве восьмилетней таджикской девочки Хуршеды Султоновой, убийстве сенегальского студента Лампсара Самбы и других.

Киберрасизм

После этого ролики блогерши попали в праворадикальные паблики, и ей начали поступать расистские высказывания о том, что «неграм в России не место». В них часто встречался лозунг русских националистов, признанный в 2010 году экстремистским. Тогда девушка выпустила еще несколько роликов, в которых высмеивала поведение своих комментаторов.

Среди прочего Тункара процитировала блогера и автора дубляжа таких мультфильмов, как «Рик и Морти» и «Angry Birds в кино», Дмитрия Сыендука, который еще в 2013 году снял пародийный ролик о лозунге русских националистов. На короткой видеозаписи он перечисляет словосочетания, аналогичные призыву, чтобы подчеркнуть его комичность — «луна для лунатиков», «вода для водяных», «пояс для похудения», «английский для начинающих».

Девушка опубликовала несколько скриншотов того, что пишут ей в соцсетях недоброжелатели. Самые безобидные комментаторы ограничивались тем, что называли ее «обезьяной», а ее мать «чернильницей» — это оскорбительное обращение националистов к девушкам, которые вступают в отношения с представителями других национальностей.

Источник фото: instagram.com

Более отчаянные пользователи писали о том, что ее нужно найти и «пояснить, что так делать нельзя, она не в Америке», угрожали девушке избиениями и даже убийством.

«Меня обвинили в том, что я не дала человеку нормальных аргументов и что я оскорбила русскую нацию. Хотя сама я отвечала человеку, у которого на аватарке стоит Ку-клукс-клан», — рассказала блогер.

Сейчас Тункара попросила помощи у своих подписчиков, блогеров и журналистов, чтобы максимально распространить эту историю. В ближайшем будущем она хочет просить политического убежища в Европе, так как она всерьез беспокоится за свою безопасность.

«И я понимаю, если бы меня критиковали за мою деятельность по пунктам, что я не так делаю, спорили со мной, приводили какие-то аргументы. Но меня критикуют за то, что я существую», — добавила она.

Блог Тункары в Instagram во многом имеет юмористическо-просветительский характер. Девушка часто снимает различные видео о сексуальном просвещении, гендерном равноправии и многих других актуальных вопросах.