Статуя Русалочки у входа в Копенгагенскую гавань вновь подверглась вандализму. Неизвестные написали на ней «расистская рыба». Неизвестно, кто и с какой целью это сделал. Некоторые полагают, что это было насмешкой над движением BLM. За 107 лет своего существования Русалочку успели два раза обезглавить, лишить руки и несколько раз облить краской.

Протестующие со стороны движения Black Lives Matter сносят статуи исторических личностей, связанных с рабством и расизмом по всему миру. В этот раз досталось статуе Русалочки в Копенгагене. На ней неизвестные вандалы вывели надпись «расистская рыба». Об этом сообщает The Guardian.

Статую создал скульптор Эдвард Эриксен по образцу своей жены Элин. Изначально он вдохновлялся образом балерины Эллен Прайс, но та отказалась позировать обнаженной. Статуя была сделана как дань знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена о мифической дочери русалки морского короля. Каждый год Русалочку, установленную еще в 1913 году, посещают миллионы туристов.

Эллен Прайс (1878- 1968) была датской балериной и актрисой, моделью для статуи Русалочки в Копенгагене.

Копенгагенская полиция заявила, что никто не взял на себя ответственность за этот акт вандализма. Однако, расследование уже началось. Правда неясно, чем мифическое существо не угодило людям. Сам Ганс Христиан Андерсен особенно не рассматривался людьми в свете вопросов расизма. Хотя автор занимался колониализмом и вопросами расы в пьесе 1840 года «Мулат».

«Мне трудно заметить что-то особенно расистское в сказке „Русалочка“», — сказал исследователь из Центра имени Ганса Христиана Андерсена в Университете Южной Дании Ане Грум-Швенсен.

(Единственная туристическая достопримечательность в Дании, лол) Честно, людям пора устроиться на работу и заняться своей жизнью

Возможно статую осквернили противники движения BML, попытавшись высмеять их таким образом.

В прошлом месяце статуя датского миссионера, сыгравшего важную роль в колонизации Гренландии, была облита красной краской. А в четверг активисты обвинили датских чиновников в неспособности распознать расизм. Это случилось после того, как власти заявили, что убийство человека смешанной расы двумя белыми людьми не было расово мотивированным.

Впрочем, за 107 лет существования статуи Русалочки — это не первый и даже не самый жестокий акт вандализма, выпадавший на ее долю. Она регулярно подвергалась нападениям со стороны протестующих: от активистов движения за демократию до активистов по борьбе с китобойным промыслом. Русалочка стала своеобразной Статуей Свободы в Дании.

Обезглавили несколько раз

Первый раз нападение на статую совершили 24 апреля 1964 года. Тогда Русалочку лишили головы. Ее, кстати, так и не смогли восстановить, поэтому просто сделали новую и установили на статую. Спустя 30 лет, как пишет «Би-Би-Си», художник Йорген Нэш сознался в содеянном. Как он утверждал, это было сделано в приступе ярости после ухода любви всей его жизни.

Далее уже в июле 1984 года ей отпилили правую руку. Правда, это был не политический протест, а выходка двух пьяных молодых людей. Руку они вернули через два дня.

Еще через шесть лет кто-то снова попытался оторвать голову у статуи, но не получилось. На память у Русалочки остался 18-сантиметровый глубокий порез на шее.

А вот 6 января 1998 года статую снова обезглавили. Преступники так и не были найдены, а ее голова была анонимно возвращена на ближайшую телевизионную станцию ​​и повторно прикреплена 4 февраля.

Последний раз Русалочке снесли голову в ночь на 10 сентября 2003 года. Тогда ее обезглавили при помощи взрывчатки. Правда, долго голову искать не пришлось, она плавала в воде лицом вниз. Поговаривают, что нападение совершили антивоенные демонстранты, которые были недовольны причастностью Дании к Ираку. Впрочем, личность преступников так и не установили.

Обливали краской

Краской впервые статую облили еще в 1963 году, затем подобные акты вандализма происходили только в 2000-х. Например, 8 марта 2006 года к руке статуи прикрепили фаллоимитатор, сверху нанесли зеленую краску и написали «8 марта». Предполагается, что это была акция связанная с Международным женским днем.

А вот 30 мая 2017 года ее залили красной краской и оставили подпись «Дания защищай китов Фарерских островов». Это было связано с китобойным промыслом на Фарерских островах. Затем еще через две недели ее залили синей и белой краской. Теперь там была другая надпись: «Свободный Абдулла». Полиция позже сообщила, что скорее всего речь шла о сомалийском беженце Абдулле Ахмеде. Он с 2001 года содержится в отделении строгого режима в Дании.

В январе этого года на камне, на котором стоит статуя, активисты написали «Освободите Гонконг».

Наряжали в паранджу

Помимо этого, статую часто во что-нибудь наряжают. Это не рассматривается как вандализм, поскольку не приносит ущерб ей. Однако таким способом люди тоже пользовались для политических заявлений.

В 2004 году статую нарядили в паранджу в знак протеста против заявления Турции о вступлении в Европейский Союз. В мае 2007 года ее вновь нарядили в мусульманское платье и платок.

Наиболее всего подвергающаяся вандализму статуя — Русалочка в Копенгагене. Обезглавлена в 1964 году (ситуационистами), была сделана новая голова — затем в 1998 году ее снова обезглавили радикальные феминистки. Подорвана взрывчаткой в 2003 году, с тех пор ее оскверняли, протестуя против китобойного промысла и вступления Турции в ЕС.

Впрочем, иногда все бывает менее плачевно. Часто статую наряжают в рождественскую шляпу, майки норвежской или шведской сборных по футболу.