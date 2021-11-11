Депутат Рашкин может потерять неприкосновенность из-за лося. Объясняем, как это произойдет

СМИ узнали, что на следующей неделе Госдума может получить запрос на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Так против него смогут возбудить дело об убийстве лося. «360» рассказывает, зачем нужна неприкосновенность, как ее можно забрать и что дальше ждет коммуниста, которого заподозрили в незаконной охоте.

В Госдуму может поступить запрос генпрокурора о лишении депутата Валерия Рашкина неприкосновенности. По данным источников РИА «Новости» и ТАСС, это произойдет на следующей неделе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что парламентарии рассмотрят вопрос изъятия неприкосновенности после обращения генпрокурора. По его словам, депутаты назначат заседание как можно скорее.

В конце октября правоохранители остановили машину Валерия Рашкина в саратовском лесу. В багажнике нашли тушу лося. Депутат заверил, что подобрал ее во время прогулки. Позднее в центральный аппарат Следственного комитета передали уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат.

Как лишают неприкосновенности

Депутат Госдумы получает неприкосновенность на весь срок полномочий. Парламентарий не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, с ним нельзя проводить никаких следственных действий. Неприкосновенность распространяется на жилые и служебные помещения депутата, на его транспорт, средства связи и документы.

Но в некоторых случаях член парламента может лишиться иммунитета. Чтобы депутата можно было досмотреть, задержать, арестовать или допросить, нужно получить санкцию Госдумы. Для этого генеральный прокурор должен обратиться к председателю Госдумы и получить согласие на частичное изъятие иммунитета.

Госдума должна рассмотреть представление генпрокурора через семь дней после представления. На этом заседании должны находиться генпрокурор и депутат, о неприкосновенности которого идет речь.

Если другие члены парламента соглашаются с представлением, а потом следствие доказывает виновность депутата, то генеральный прокурор повторно обращается в Госдуму для лишения иммунитета и мандата.

Что будет с Рашкиным

Член комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам Эрнест Валеев рассказал «360», что по действующему закону на заседании по делу Валерия Рашкина вряд ли откажут в изъятии иммунитета. До этого в Госдуме таких случаев не было.

По действующему законодательству, Конституции и правоприменительной практике — нет (нельзя отказать в изъятии неприкосновенности — прим. ред.). В Госдуме VI и VII созывов все обращения генерального прокурора всегда были удовлетворены Эрнест Валеев.

На первом этапе против депутата Рашкина могут вести следственные действия, но если его вину докажут в суде, то против коммуниста примут более жесткие меры. Политтехнолог Никита Донцов рассказал «360», что в таком случае депутат останется без мандата, но КПРФ может не исключить его.

Рашкин лишается неприкосновенности не навсегда. «Если он окажется невиновным и уголовное преследование прекратится, то ему могут вернуть неприкосновенность», — добавил политтехнолог.

Валеев напомнил, что с депутатов снимают иммунитет по каждому конкретному случаю. «Дума принимает разрешение о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности, а потом на предание суду. И это решается в каждом конкретном случае при обращении генерального прокурора. То есть нет лишения неприкосновенности на все времена на будущее», — подчеркнул он.

Примеры из Госдумы

Государственная дума за время своей работы несколько раз принимала решение о снятии с парламентариев иммунитета. Во время прошлого созыва неприкосновенность сняли с единоросса Николая Герасименко. В 2019 году депутат на машине столкнулся с мотоциклистом, который пострадал. Против Герасименко возбудили административное дело.

Госдума VI созыва лишала иммунитета депутата от «Справедливой России» Илью Пономарева. В отношении парламентария завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 миллионов рублей фонда «Сколково». Позднее Пономарева лишили мандата из-за неисполнения обязанностей.

В 2018 году изъятие неприкосновенности у депутата обсуждали в закрытом от журналистов режиме. Депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова подозревали в финансовом преступлении, которые было связано с расследованием дела о коррупции бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Чиновник выводил полученные от предпринимателя региона деньги через структуры Белоусова.