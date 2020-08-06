Расчленила и сожгла. Киевлянка убила сожителя и попыталась избавиться от останков в лесу

Сотрудники киевской полиции увидели в лесу женщину, которая пыталась сжечь человеческие останки. Выяснилось, что она была приятельницей убитого. В одной из квартир нашли остальные части тела мужчины. На гражданку завели уголовное дело.

Женщину заметили участковые офицеры полиции в лесу Троещины 5 августа. Она сидела рядом с костром и собиралась сжечь какие-то подозрительные предметы. Правоохранители остановили женщину и выяснили, что у нее были с собой человеческие останки.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы она все задокументировала. Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины и его место жительства.

«Потерпевший — житель Днепровского района 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы», — привела пресс-служба Нацполиции Украины слова и. о. начальника ГУНП в Киеве Виктора Нечитайло.

В итоге женщину задержали. Полицейские отправились в квартиру одного из домов на Березняковской улице, сообщил портал Unn.com со ссылкой на правоохранителей. В холодильнике они нашли голову и туловище мужчины, а внутренние органы были сложены в морозилку. Эксперты подтвердили, что части тела принадлежали хозяину квартиры.

Сама подозреваемая во время задержания была в неадекватном состоянии, поэтому никак не объяснила свои действия. Оказалось, что женщина приехала в Киев всего несколько лет назад. Следователи завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Они рассматривают сразу несколько мотивов. Среди причин для убийства корыстные побуждения. Иностранка могла расправиться с хозяином квартиры, чтобы забрать эту жилплощадь себе.

«По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайству в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — отметил Нечитайло.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование, выясняя все обстоятельства и детали убийства. Следователи и криминалисты уже тщательно осмотрели место в лесу, квартиру погибшего и назначили необходимые экспертизы.