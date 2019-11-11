Общероссийский расчетный день. Какие налоги нужно уплатить до 2 декабря

Подходит общероссийский расчетный день — 2 декабря. Это время, когда россияне должны заплатить несколько налогов за 2018 год. Ежегодно собственникам необходимо переводить деньги за имущество, которым они владеют: квартиры, машины, комнаты, дома, катера, землю. Какие именно налоги нужно заплатить до 2 декабря, чтобы не оказаться в долгах, рассказывает «360».

Не позднее 2 декабря 2019 года россиянам необходимо заплатить следующие налоги за 2018 год:

1. на имущество физических лиц;

2. земельный;

3. транспортный.

За что платить?

Налог на имущество подразумевает оплату домов, квартир, комнат, дач, гаражей и машиномест, других объектов капитального строительства. Этот налог начисляется исключительно тем гражданам, чье имя указано в документе собственности на те или иные объекты.

Земельный налог платят люди, у которых в собственности садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и земля для индивидуального жилищного строительства. Сумма выплаты не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости объекта.

Источник фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

В 2019 году этот налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост выплат не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение составили только незастроенные территории, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и не использующиеся более 10 лет.

Транспортный налог обязаны заплатить граждане, на чье имя зарегистрированы автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, катера и другие транспортные средства. Размер выплаты зависит от мощности двигателя.

Суммы в деталях приведены на сайте ФНС. Нужно лишь выбрать интересующий налог.

Размер выплат

Каждому гражданину налоговая служба должна была прислать уведомление с суммой налога по почте (или в личный кабинет на сайте ФНС) до 1 ноября. На сайте ведомства также можно ознакомиться с примерным расчетом налогов на имущество и землю, а также транспорт. В 2019 году власти объединили все реквизиты для оплаты — отдельных квитанций не будет.

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Стоит помнить, что в 2019 году появились новые льготы, например, многодетным семьям. С этого года родители с большим количеством детей, пенсионеры, инвалиды, владельцы хозпостроек площадью до 50 «квадратов» могут не обращаться в налоговую по поводу учета их льгот — преимущества учитываются автоматически. Сотрудники налоговой службы узнают о них из Пенсионного фонда, Росреестра и органов соцзащиты. Если случилась ситуация, что указанные группы получили расчет без учета льгот, то нужно обратиться в налоговую. Кроме того, если уведомление пришло, но в нем ошибка, то необходимо сообщить о ней через личный кабинет.

Источник фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

Несмотря на то, что налоговая сама считает суммы к уплате, стоит проверить, правильно ли учтены доли и сроки владения. Может быть такое, что человек продал машину, а новый владелец не оформил ее на себя в ГИБДД. Тогда налог будут начислять первому владельцу. В таком случае нужно срочно прекратить регистрацию на свое имя.

Отсутствие уведомления и своевременная оплата

Если информация о налогах не пришла ни на почту, ни в личный кабинет на сайте ФНС, то нужно пойти в МФЦ или отделение налоговой и рассказать о проблеме. Стоит помнить, что служба не отравляет уведомление, если сумма налога не превышает 100 рублей или по объектам, по которым не предъявлен налог к уплате — например, из-за вычета или льготы.

ФНС предупредила, что рассчитываться по налогам следует вовремя. В противном случае за каждый календарный день просрочки начисляют пени — по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка (по состоянию на 11 ноября, 6,5%). Если долг превысит три тысячи рублей, служба начнет взыскание недостающих денег через суд. Если же должник забудет заплатить 30 тысяч рублей, то ему запретят выезд за границу.